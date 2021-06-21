開車載染疫同事「南下視察業務」！　桃園某公司職員隔1天也確診

▲桃園市政府21日召開防疫記者會，說明5名確診個案情況。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛、戴若涵／桃園報導

中央流行疫情指揮中心21日公布，國內新增75例本土個案，其中5例在桃園。桃園市長鄭文燦下午召開記者會說明疫情。

桃園市政府指出，本日新增5例本土個案，年齡介於不足10歲至50多歲之間。包括案14123、14124、14125、14126、14177，均為確診者接觸者，其中案14123、案14124、案14125為先前確診的案13097、案14025及14061家人，案14177則為案14094家人。目前桃園累計733人確診，居家隔離人數則為710人。

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▲▼桃園市政府21日說明市內疫情概況，並公布確診者足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

衛生局長王文彥說明，5名確診中，其中3名個案(案14123、案14124、案14125)是「A家庭-職場-B家庭」受傳染的個案，起初源於A家庭的群聚感染，A家庭其中一名個案在一間醫藥企業服務，進而傳染給指標同事，同事再傳到同事家庭B內，這3名確診者身分分別為指標同事兒子、指標同事姊姊、指標同事姊姊的女兒。

案14126則為桃園某公司職員，日前曾載同事南下視察業務，不料，同事確診，職員隔一天也確診；案14177則為國軍總醫院(桃園龍潭804醫院)個案，為確診病人的家人，曾到醫院短暫陪病，經匡列採檢於20日確診，為804醫院第14例確診個案。