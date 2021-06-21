快訊／高雄孕婦23日起可接種莫德納！婦產名醫提醒：須由醫師造冊

▲高雄市長陳其邁21日主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

美國贈台灣250萬劑莫德納疫苗已於20日抵台，針對疫苗進一步的規劃，高雄市政府表示，孕婦經婦產科醫師評估、造冊，23日起就能到各接種站施打莫德納疫苗。

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▲高醫婦產部教授詹德富醫師。（圖／高雄市政府提供）

高醫婦產部詹德富醫師21日受邀列席高雄市政府防疫記者會，他表示，孕婦確診新冠肺炎易導致重症，需要插管治療，同時易合併早產、死產的可能性，甚至死亡風險極高，因此施打疫苗有其必要性。

詹德富指出，根據國際孕婦施打疫苗後追蹤狀況，可大幅減少重症、死亡狀況，早產、畸形、流產的狀況則與一般孕婦無太大差別，因此在疫情流行區域和流行期間，第一線接觸者建議施打。

▲高雄市所有孕婦23日起能接種莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

詹德富也宣布，高雄市一到五類孕婦都可接種莫德納疫苗，6月23日起，擴大至「所有孕婦」都能接種莫德納疫苗。

詹德富提醒，孕婦施打疫苗前必須由婦產科醫師進行評估、造冊，23日起就能到指定醫療院所或各接種站施打莫德納疫苗。

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