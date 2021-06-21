台塑麥寮六輕廠工讀生「陰轉陽」確診　防北農案擴散明快篩

▲雲林縣新增本土確診個案1例，案14122為男性21歲學生（紅匡區），6月16日因同寢室友案13619(桃園市)確診，所以被匡列居家隔離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心21日公佈全國新增本土75例，雲林縣新增1例本土確診個案，本土累積確診21例。雲林縣長張麗善於下午3點召開線上直播記者會公布雲林確診個案足跡，也宣布因應北農疫情，為防堵疫情擴散，22日下午14時於雲林基督教醫院行政大樓一樓啟動社區聯防精準快篩。

張麗善表示，新增本土確診個案1例，案14122為男性21歲，平時於本縣麥寮鄉上班，6月16日因同寢室友案13619(桃園市)確診，所以被匡列為居家隔離者，當日PCR檢驗結果為陰性，而6月19日因發燒，由救護車載往醫院就醫並採檢，於6月20日採檢結果陽性，目前已於醫院治療。

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▲台塑麥寮六輕員工確診個案，案14122於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，案14122與案13619(桃園市)為台塑麥寮六輕廠工讀生為同學關係，於宿舍居同寢室，因案13619(桃園市)確診後，雖案14122採檢陰性仍需進行居家隔離，所以在6月16日在麥寮工業園區除往返福利社大樓、工作區、宿舍外並無涉足他處，17日即進行居家隔離，至19日身體不適就醫後採檢確診便入院治療。

衛生局說明，針對案14122，匡列居家隔離9人，自主健康監測1人，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

▲雲林縣累計確診案例共21例，確診個案關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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