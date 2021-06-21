禾馨淪為好心肝診所犧牲品？林思宏：不想針對北市府但我們要自清

▲禾馨醫療集團爆出立委關說違法偷打疫苗疑雲，禾馨醫療營運長林思宏6/21出面召開記者會說明事發原委。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

禾馨醫療集團被爆偷打疫苗，台北市長柯文哲更爆料是立委高嘉瑜關說，禾馨醫療集團營運長林思宏今（21日)召開記者會澄清，並公布與台北市衛生局的LINE對話紀錄自清，當被媒體問及會不會覺得自己成為好心肝診所與市府的犧牲品，林思宏表示，今天不是要針對市府做什麼，而是他認為10天烏賊戰演變下來，好像禾馨是做了非常不道德的事情，因此決定召開記者會還原始末。

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▲禾馨醫療集團日前被控偷打疫苗，營運長林思宏今出面還原始末。（圖／記者湯興漢攝）

林思宏今天下午召開記者會，並提出10點聲明與LINE對話紀錄還原禾馨取得85瓶疫苗過程，林思宏強調，所有領取過程都有和衛生局的對話紀錄，每天也都會隨時造冊更新施打人員名單，此次收到好心肝診所偷打影響，讓禾馨備受爭議，因此藉此還原從5月30日至6月8日的十天始末。

林思宏表示，召開記者會並不是想針對市府做什麼，而是認為必須自清，經過這陣子討論，似乎演變成禾馨是偷打疫苗、罪有應得，非常不道德的事情，他強調「若我們真的想要偷打，就不會每天把所有施打的人員都造冊上傳，直接蓋掉就好，我不上傳他就不知道我打誰，我何必上傳這件事讓他知道我在偷打？」林思宏也表示，這是禾馨最後一次針對此事件發言。