睡得像寶寶！他實測被子「1蓋法」超暖　內行點頭曝保暖關鍵

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近全台氣溫明顯驟降，許多人紛紛把厚被子拿出來蓋。就有網友表示，前天冷到「睡到連呼吸都是冷的」，結果試了某種被子蓋法「睡得像寶寶」。他將經驗分享到社群後，意外掀起大量共鳴，不少人跟著實測直呼「真的會流汗」，也有人坦言自己原來多年來被子都蓋錯。

該名網友在Threads上分享，他嘗試的方式是「底下鋪毛毯，中間蓋羽絨被，最上面再蓋一條毛毯封印」，形容整個人被熱度完整包覆，保暖效果非常驚人。他補充道，刷毛材質能製造溫暖感，羽絨被則負責把熱度牢牢鎖住，難怪熱量幾乎散不出去。

貼文引發熱論，許多人也是同樣蓋法，「躺五分鐘就流汗了，超有用！」「上禮拜很冷去她家住的時候，睡到我流腳汗。」還有網友笑說，「我之前棉被也是，毛的朝自己，有夠舒服，有時候沒有很冷還可以蓋到流汗。」

一票睡到流汗　留言各種「保暖大法」

也有人分享自己的保暖法，「跟男友去逛居家用品，有賣毛毛的保潔墊。笑死，根本沒繼續用床單，再加羊毛被，寒流都能睡到流汗」、「到現在都還只蓋涼被跟一件超薄毛毛被，還可以睡到很熱⋯⋯反正不管怎樣，一定要毛毛碰到自己」、「電熱毯很好用啊！用了快五年」、「還是要推薦一下石墨烯棉被，超級黑科技，很輕又很暖，腳完全不會冷」、「直接穿刷毛，蓋被子，暖到爆」、「我是身體上下都毛毯，最外面蓋上蠶絲被，這樣。」

其中，有內行人指出，「保溫最關鍵的三件事：鎖空氣、隔冷、減少熱流失。選擇保暖物可以照材質來選，比如說負責鎖空氣的材質、負責隔冷的材質、防止熱散失的材質。」

農曆二十四節氣中的「小寒」今（5）日正式到來，中國氣象局分析稱，隨著冷空氣持續累積，大陸多數地區正式進入一年中最寒冷的時段，甚至比節氣中的「大寒」還要冷，冬季影響範圍達到最大值，北方嚴寒、南方濕冷的天氣型態將同時出現。

氣溫羽絨被保暖睡覺毛毯被子冷空氣寒流Threads

