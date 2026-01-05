【廣編】RICHARD MILLE女士系列　鋒芒盡顯優雅不羈

▲四款鑲鑽時計，風格迥異卻同樣珍貴非凡。

圖、文／RICHARD MILLE提供

二十年來，RICHARD MILLE始終致力於以其獨特視角詮釋專屬於女性高級製錶的精湛工藝。歲末之際，RICHARD MILLE聚焦專屬其女性世界，致敬那些以力量、個性與激情詮釋品牌大膽精神的女性，RICHARD MILLE女士腕錶系列持續探索想象與工藝的全新疆域，在歷年的創新演繹中越發堅定。

RM 037與RM 07-01兩款時計，兼具當代氣韻、精湛工藝與永恆魅力，凝萃RICHARDMILLE品牌哲學的精髓。腕錶所搭載的品牌自製自動上鍊機芯，以精妙的複雜結構與精準的機械運轉，盡顯卓越技術實力，融合精緻的手工潤飾進一步昇華。

創新技術材質的運用，為寶石鑲嵌工藝帶來全新挑戰。RM 07-01 Intergalactic星系系列中，Carbon TPT®碳纖維材質錶圈與錶盤上鑲嵌的璀璨「鑽石星陣」，便是憑藉專業技術與特製工具達成的工藝傑作。RM 07-01 Starry Night星夜款搭載181顆形狀各異、大小不一的鑽石，先鑲嵌於手工拋光的紅金鑲爪之上，再逐一嵌入Carbon TPT®碳纖維材質錶殼中，宛如一片魅惑迷人的璀璨星河。

酒桶型錶殼線條流暢，鈦合金材質機芯的鏤空設計，為精緻的藝術表達提供了無限可能，RM 037紅金雪花鑲鑽款、Intergalactic星系系列、RM 07-01白金雪花鑲鑽鍊環款、RM 07-01白金方形切割鑽石款，這些大膽碰撞，於品牌歷程中銘刻下重要印記。