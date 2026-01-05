　
社會 社會焦點 保障人權

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

記者張君豪、葉品辰／台北報導

藝人王陽明1日駕車行經台北市信義區松仁路時不慎追撞前車，他當時在紅綠燈路口停等，誤以為前方車輛已經起步不慎撞上，所幸起步速度不快，僅造車輛擦傷，並無人受傷，王陽明也親自拍影片坦承「完全是我的問題」，多次向對方致歉、強調會負責到底。

警方指出，事故發生於1月1日晚間6時52分，王陽明當時駕駛保時捷997世代的911 Turbo S自百貨公司停車場右轉後停等紅燈，號誌轉為綠燈後，誤以為前方車輛已起步，便順勢踩下油門，未料前車仍未前進，導致不慎追撞。他坦言當下心情「感覺真糟」，但並未推卸責任，直言既然錯誤已經發生，就必須面對並妥善處理，也因此在徵得對方同意後，將事發畫面公開，希望提醒自己也警惕其他用路人。

▲▼王陽明與前車發生追撞，所幸雙方都未受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王陽明與前車發生追撞，所幸雙方都未受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場後確認雙方均無酒駕情事，遭撞的駕駛當場與王陽明和解，王陽明感嘆「這也是一種緣份」，坦言新的一年遇到這種事難免心情受影響，但仍選擇正面面對、勇於認錯。據了解，這輛997世代的911 Turbo S新車價要價900萬元，王陽明更是花了200多萬進行改裝，所幸經確認雙方人車都沒有大礙，算是有驚無險；警方則呼籲，駕駛人行車時務必保持安全距離，以維護自身與他人交通安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

王陽明車禍保時捷

