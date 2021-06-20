浪漫台3線也淹水了！雲林野溪暴漲驚現黃泥瀑布　緊急封閉3車道

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

因西南風影響，今(20)日雲林以南地區發生強降雨，晨間國家災害防救科技APP發出警告，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。雲林林內鄉台三線新光橋附近清水溪支流的小野溪暴漲，造成低窪路面積水達小腿肚，汽、機車拋錨。

▲路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車脫困。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

林內鄉臺三線近竹山交界路段，新光橋附近因暴雨造成野溪暴水漲，強降豪雨讓原本涓涓細流的野溪宛如瀑布，而夾雜泥土成土黃色的溪水，淹上路面低窪處路段，斗六警分局林內分駐所獲報派出警員人車前往警戒，封閉北上2個車道及南下1個車道，僅剩南下外側車道地勢較高處予車輛通行。

▲附近民眾指出，水位最高淹至小腿肚，車輛均減速緩緩通過。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

斗六警分局表示，警員抵達現場時獲知有一部機車熄火，但騎士已自行脫困後離去，而路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車，趕緊將車移出淹水區，脫困後自行前往修車廠，呼籲欲從此處經過的民眾注意車身高度，依現場警戒員警指揮，減速通過。

附近民眾指出，水位最高淹至小腿肚，車輛均減速緩緩通過。民眾表示，今日一大早即劇烈降雨不時雷聲隆隆，約9點多溪水水位逐漸高漲，近10點新光橋下的水成暴漲狀態，夾雜泥沙呈土黃色宛如瀑布，相當驚人。

▲新光橋附近因暴雨造成野溪暴水漲，強降豪雨讓原本涓涓細流的野溪宛如瀑布。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）



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