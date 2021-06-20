　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

浪漫台3線也淹水了！雲林野溪暴漲驚現黃泥瀑布　緊急封閉3車道

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

因西南風影響，今(20)日雲林以南地區發生強降雨，晨間國家災害防救科技APP發出警告，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。雲林林內鄉台三線新光橋附近清水溪支流的小野溪暴漲，造成低窪路面積水達小腿肚，汽、機車拋錨。

▲路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車脫困。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

林內鄉臺三線近竹山交界路段，新光橋附近因暴雨造成野溪暴水漲，強降豪雨讓原本涓涓細流的野溪宛如瀑布，而夾雜泥土成土黃色的溪水，淹上路面低窪處路段，斗六警分局林內分駐所獲報派出警員人車前往警戒，封閉北上2個車道及南下1個車道，僅剩南下外側車道地勢較高處予車輛通行。

▲路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲附近民眾指出，水位最高淹至小腿肚，車輛均減速緩緩通過。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

斗六警分局表示，警員抵達現場時獲知有一部機車熄火，但騎士已自行脫困後離去，而路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車，趕緊將車移出淹水區，脫困後自行前往修車廠，呼籲欲從此處經過的民眾注意車身高度，依現場警戒員警指揮，減速通過。

附近民眾指出，水位最高淹至小腿肚，車輛均減速緩緩通過。民眾表示，今日一大早即劇烈降雨不時雷聲隆隆，約9點多溪水水位逐漸高漲，近10點新光橋下的水成暴漲狀態，夾雜泥沙呈土黃色宛如瀑布，相當驚人。

▲路中一輛紅色自小客疑因底盤較低，拋錨熄火，警員隨即協助車主聯絡拖吊車脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新光橋附近因暴雨造成野溪暴水漲，強降豪雨讓原本涓涓細流的野溪宛如瀑布。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

►Her今天推出防疫面罩、護目鏡，269元起


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊　6497名鄰長也納入

►車窗都破了！民眾直擊警圍捕超驚險　涉毒嫌犯逃1日落網罪加2條

►88歲嬤打AZ後冒冷汗昏迷！送醫折磨1天亡　兒淚喊：不要解剖我媽

►快訊／雷雨彈猛轟到晚上　暴雨往北擴大「10縣市」豪大雨特報

►快訊／被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

ET快訊
4疫苗要打哪種？鄉民最愛這款　阿姑周遊打完AZ超後悔
爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」　母驚見女兒下體有異報警
搶救受困孕婦畫面曝！暴雨黃泥中揪心捧腹　涉水急送醫
大S為何說屠殺？　小S鬆口曝「無奈心聲」
600枚硬幣「泡漂白水」！他消毒完嚇歪　慘況曝光
快訊／浪漫台3線淹水！野溪暴漲驚現黃泥瀑布　3車道急封閉
快訊／桃園2.5萬移工「71人快篩陽性」　PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跑高雄兩趟狠撈49萬！男大生缺錢當詐騙車手　當場被逮下跪求饒

先偷車再偷車牌！竊賊趁疫情犯案　花蓮警守停車場逮2嫌

搶救孕婦畫面曝！困暴雨黃泥中突陣陣劇痛　揪心捧腹涉水急送醫

轉貼「台北茶室小姐確診送到某醫院」　他辯「只是聊天」下場慘

澎湖18少年仔無罩群聚　轎車藏球棒、西瓜刀...警對空鳴槍全趴了　　　　

浪漫台3線也淹水了！雲林野溪暴漲驚現黃泥瀑布　緊急封閉3車道

爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」　母驚見女兒下體有異氣炸報警

快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

800瓦加熱15分鐘烹殺虎斑貓…微波爐內沾滿毛！恐怖虐貓魔再犯2案

快訊／雷雨彈襲高雄！國10燕巢交流道淹大水　孕婦強闖受困車內

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

跑高雄兩趟狠撈49萬！男大生缺錢當詐騙車手　當場被逮下跪求饒

先偷車再偷車牌！竊賊趁疫情犯案　花蓮警守停車場逮2嫌

搶救孕婦畫面曝！困暴雨黃泥中突陣陣劇痛　揪心捧腹涉水急送醫

轉貼「台北茶室小姐確診送到某醫院」　他辯「只是聊天」下場慘

澎湖18少年仔無罩群聚　轎車藏球棒、西瓜刀...警對空鳴槍全趴了　　　　

浪漫台3線也淹水了！雲林野溪暴漲驚現黃泥瀑布　緊急封閉3車道

爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」　母驚見女兒下體有異氣炸報警

快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

800瓦加熱15分鐘烹殺虎斑貓…微波爐內沾滿毛！恐怖虐貓魔再犯2案

快訊／雷雨彈襲高雄！國10燕巢交流道淹大水　孕婦強闖受困車內

商場集團負債276億元申請破產！　全美營運100多間仍遭疫情重創

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

銀赫35歲住家裡藏孝心！母染肺炎「移植只能最多活7年」

5成滯銷仍貴鬆鬆！他好奇「內湖區」不降價神話　網揭主因：回本了

梅雨解渴！德基水庫進帳128萬噸　蓄水率達25.1%

保羅缺席西區冠軍戰G1　隊友：沒有他我們也能贏球

跑高雄兩趟狠撈49萬！男大生缺錢當詐騙車手　當場被逮下跪求饒

韓物流中心「連燒4天」！宛若炮擊畫面驚悚　CEO向殉職消防員致歉

字母哥粉碎質疑闖東冠　狂轟40分攻破宇宙籃網

巨人報到第一件事先收心　山口俊投9人次挨1轟　

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

Uber撞倒行人！她終身喪失未嗅覺求償509萬

豐田86逆向超車對撞全毀　三峽拓海骨折受困

博弈大亨獄中籌錢　1.2億元交保

即／高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

快訊／雷雨彈狂襲高雄　國10燕巢交流道淹水大塞

變電箱燃炸　高雄近4千戶停電

女幫「基努李維」涉詐　法院判無罪

浪漫台3線也淹水了　雲林驚現黃泥瀑布

即／黃牌重機台3線過彎犁田噴小巴　男騎士「慘遭肢解亡」

6月大女兒死身邊…妻目睹夫跳樓

不滿前妻與人曖昧　高雄醋男強押情敵痛毆

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

重機騎士過彎連撞慘死　驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

快訊／雷雨彈狂襲高雄　國10燕巢交流道淹水大塞

快訊／雷雨彈狂襲高雄　國10燕巢交流道淹水大塞

國道十號雙向在燕巢交流道匝道口，因為連接台22線的地方積水，積水高度大約半個輪胎高以上，造成嚴重塞車，不過有些車輛還是冒險涉水而過，卻直接拋錨在路中間閃黃燈警示，而一名孕婦受困在車內，警消趕緊前往救援，目前已經安全將人救出。

即／高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

即／高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊

雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊

雲林2人打疫苗48小時後過世　暫無法獲20萬慰助金

雲林2人打疫苗48小時後過世　暫無法獲20萬慰助金

民眾直擊警圍捕超驚險　嫌逃1日落網罪加2條

民眾直擊警圍捕超驚險　嫌逃1日落網罪加2條

關鍵字：

強降雨西南氣流林內鄉暴漲雲林受困拋錨台3線雲林.影音

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

戰疫前線　背鍋的華航機師

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

莫德納才第三！　全球最多國家使用疫苗排行出爐

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

女發燒請假被開除　網竟這樣勸

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面