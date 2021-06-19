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雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊　6497名鄰長也納入

▲雲林縣長張麗善今(19)日宣布，雲林縣將納入全縣6497位鄰長及縣內284位殯葬從業人員為優先施打對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今(19)日宣布，雲林縣將納入全縣6497位鄰長及縣內284位殯葬從業人員為優先施打對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今(19)日宣布，在第一至五類及第六類85歲以上長者疫苗施打後，為加強防疫網及體恤防疫工作人員的辛勞及壓力，雲林縣將納入全縣6497位鄰長及縣內284位殯葬從業人員為優先施打對象。雲林縣共392個村里長部分已於上一波進行施打，6497位鄰長已規劃納入下波接種。

雲林縣政府說明，鄰長是社區防疫網的重要基石，除了宣導防疫政策、亦需進行基層訪視，執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作，隨著未來疫苗逐步撥補到位，各鄉鎮市的疫苗接種站的執行上，也需要鄰長們協助通知並協助村里民前往各站接種。

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縣長張麗善今日召開線上記者會說明，雲林將再獲配15600劑疫苗，6月21日將開放80歲以上長者施打疫苗，長輩不必申請預約，只要依照通知時間到指定快打站即可接種，也正為全縣6497位鄰長及284位殯葬從業人員造冊呈報中央，將納入下波優先施打對象。

雲林縣長張麗善指出，自疫情擴散以來，死後確診案例頻傳，導致殯葬業從業人員為亡者服務之時，必須承擔潛在染疫風險，心裡承受高度不安全感，甚而曾有請家屬自行負責接觸亡者大體的例子。為降低殯葬從業者的風險及維護往生者的尊嚴。

張麗善說，因此縣府決定再次向中央爭取，將本縣殯葬業從業人員納入造冊，縣內殯葬業從業者共284人，目前中央僅核准110人列為優先疫苗接種對象，此次將一併造冊上傳，並感謝防疫線上每位夥伴，及每位做好自我防疫的鄉親，會持續帶領縣府團隊跟大家站在一起，為抗疫工作打拚。 

▲雲林縣長張麗善今(19)日宣布，雲林縣將納入全縣6497位鄰長及縣內284位殯葬從業人員為優先施打對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日宣布，雲林縣將納入全縣6497位鄰長及縣內284位殯葬從業人員為優先施打對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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