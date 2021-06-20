閃車切到他路狂喊對不起…BMW男暴怒逼殺「掏棒砸車」狠樣全被錄

▲白色BMW切入內車道逼停車後，一名戴口罩年輕男子隨即下車，無視被害車主大喊2次「喊對不起」道歉，仍持長棒猛敲車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮16日發生一起行車糾紛砸車事件，一位民眾下班回家途中，行經林森路二段，因閃避前方停等左轉車輛而稍偏移車道，而惹怒後方BMW駕駛不快，加速上前硬逼停車並持棍棒下車猛砸。行車紀錄器拍下了整個過程和砸車男子狠樣，受害車主昨(19)日報案提告恐嚇、強制和毀損罪。虎尾警方已受理報案。

受害車主的行車紀錄器拍下畫面顯示，白色BMW切入內車道逼停車後，一名戴口罩年輕男子隨即下車，無視被害車主大喊2次「喊對不起」道歉，仍持長棒猛敲車輛後，隨即上車揚長而去。

▲白色BMW駕駛隨下車，二話不說即持長棒猛敲車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

受害車主表示，下班行經78線，下交流道接林森路時，見到前車停等左轉，查看右後方未見來車，便打方向燈貼著前車慢慢閃過繼續前行，但「不知何時右邊突然殺出這台BMW，直接橫插在我前面，破口大罵還拿鐵桿砸車！」當下不敢下車，返家檢查車輛幸僅左前葉子板凹陷。

▲受害車主當下不敢下車，返家檢查車輛幸僅左前葉子板凹陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾分局偵查隊副隊長洪財興說明，這起惡意逼車還持棍棒毀損車輛案，警方已於19日受理被害人報案，共提出恐嚇、強制和毀損罪等3項告訴，警方將依法通知逼車男子到案說明後移送雲林地檢署偵辦。

▲虎尾分局偵查隊副隊長洪財興說明，警方已於19日受理被害人報案，共提出恐嚇、強制和毀損罪等3項告訴，警方將依法通知逼車男子到案說明後移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方呼籲民眾，行車應保持心平氣和，注意交通安全，萬一不幸遇上這類惡意逼車狀況，應即打電話報警，切勿下車與對方起衝突，私刑討公道以牙還牙「逼車討回來」非正確處理方式。循正常管道檢具事證，提供行車紀錄器影像向警告發，由公權力開罰來遏止不法行為，可避免後續衍生不必要衝突。

▲受害車主表示，因見到前車停等左轉，查看右後方未見來車，便打方向燈貼著前車慢慢閃過繼續前行，未料卻引來砸車事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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