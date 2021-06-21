CDC記者會新焦點！鄉民全在看他「不看稿、邏輯強」：防疫新戰神

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心每天下午2點召開記者會說明最新疫情發展，除了民眾熟悉的陳時中以及最近爆紅的羅一鈞外，網友今（21日）發現新焦點，指出醫福會執行長王必勝報告時幾乎不用看稿、口條清晰、邏輯清楚，「會不會功高震主？」貼文一出後，立刻引起鄉民熱議。

被網友形容為「防疫五月天」的中央防疫官員一字排開，除了指揮官陳時中，以及被立委鄭運鵬封為「丈母娘最愛」的疾管署副組長羅一鈞受到各界矚目外。醫福會執行長王必勝身為苗栗群聚案的前進指揮官，也受到網友矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王必勝意外成為網友熱議焦點。（圖／翻攝批踢踢、指揮中心直播）

對此，有鎖定今天記者會的網友在批踢踢八卦板上發文指出，王必勝在報告時幾乎不用看稿，「口條清晰，邏輯清楚」，加上這陣子讓苗栗疫情快速歸零，其他五漢會不會覺得非常有壓力？」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「他超強，很感謝他」、「王必勝真的強」、「真正的胸腔科感染專家啊」、「說話不會死氣沉沉」、「覺得他說話好好聽」、「苗栗鄉親救星」、「王必勝關羽 ，羅一鈞是趙雲，誰是張飛」、「沒事陳時鐘，有事王必勝」、「唯一有正面形象的」。

▼苗栗日前電子廠疫情，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）