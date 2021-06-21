快訊／跟進盧秀燕　柯文哲鬆口北市也要幫鄰長打疫苗

記者袁茵／台北報導

台中市長盧秀燕日前宣布，台中市19日開放全市1萬3千名鄰長接種疫苗，中央原本打槍，後來稱鄰長有協助防疫事宜，提醒中市府務必先造冊。面對台中將幫鄰長打疫苗，台北市的規劃？台北市長柯文哲表示，應該會跟進，但「這實在不應該，應全國統一標準，中央實在不負責任。」

柯文哲21日赴台北市議會備詢，對於台北市議員陳重文詢問台中市確診數有多少？而北市有多少？柯文哲說，台中市確診數「很少」，而北市目前4000多個。

陳重文說，台中硬起來幫鄰長打疫苗，北市有9623個鄰長，456個里，市府還請鄰長、里長發疫苗通知書，有無考慮幫北市鄰長施打疫苗？柯文哲說，這個他有考慮過，「我跟你說這就為難，怎麼會每個縣市都不一樣？製造大家困擾。」

台北市副市長蔡炳坤補充說明，會準備幫鄰長打疫苗，但還在等週二、週五與中央的晨會。陳重文指出，台中沒有理會中央，直接就開幹了，而中央也認輸了，北市怎麼沒有這種魄力？蔡炳坤回應，「我們會打啦！」只是要等22日幫75歲以上長者接種後，把疫苗量做確認。

對於陳重文追問是否會幫鄰長打疫苗，柯文哲強調，「應該是會啦！這個實在不應該，應該要全國統一標準，中央實在是不負責任！」

▼柯文哲出席北市議會。（圖／記者袁茵攝）