社會 社會焦點 保障人權

「半年的沉默並非畏縮」　林岱樺力挺衛生局長：戴罪立功補破網

▲▼開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲：其他受害者出面。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄心衛中心官員性侵少女，林岱樺發聲力挺衛生局長黃志中。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心爆發狼官性侵少女案，藍營要求衛生局長下台，立委林岱樺5日表示，真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割，支持局長黃志中留下推動制度大改革，但這並非護航，而是要求其「戴罪立功」。她同時正式向市府提案，應立即開設「第三方申訴專線」全面守護受害者，並強調「錯就是錯，不要逃避」。

針對外界質疑衛生局案情揭露時序與所謂的SOP，林岱樺指出，黃志中局長過去半年的沈默並非畏縮，在「透明」與「生命」的抉擇中，黃局長選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草，「這種心境：我感同身受。」

林岱樺直言，這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底。她認為，這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題，黃局長寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。

對於監督機制失靈，林岱樺正面回應，一個敗類的惡行能隱藏這麼久，代表現有的管理機制確實存在漏洞。但她認為：真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場。

林岱樺強調，她支持黃局長留下把洞補好，但這是「戴罪立功」，她嚴肅要求黃局長必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級，交出改革的成績單。且她重申，改革不能有空窗期，必須從制度面杜絕類似的系統性錯誤再次發生。

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（資料照／記者吳世龍攝）

林岱樺也提案建議，開設「第三方申訴專線」守護受害者，她說「錯就是錯！不要逃避」，對於嚴重的犯罪與體系失靈，絕不能試圖淡化傷害。她並認為受害者可能不只一人，因此她正式向高雄市政府提案，應立即開設「受害者申訴專線」，並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。

林岱樺指出，必須建立一個獨立於行政體系之外的信任管道，讓隱藏在暗處的傷害能被看見，讓專業的力量接住每一顆受傷的心。 最後，林岱樺呼籲社會給予專業人員公允評價，高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府，而需要願意扛起責任、深耕改革的團隊。

林岱樺表示，黃局長三十多年來對弱勢的付出不容抹殺，但她會以最嚴厲的標準監督這場大改革。她將持續在這場捍衛兒少弱勢的馬拉松中，與受害者及基層同仁站在一起。

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞，國民黨高雄市議會黨團質疑衛生局「封口半年」，出事就蓋牌，這次也沒見高雄市長陳其邁出來震怒，怒轟連演都不演了。對此，高雄市府今也發聲明強調，全力協處保護被害人免受二次傷害，並檢討清查資安強化社安網功能運作。

