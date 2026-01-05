「半年的沉默並非畏縮」　林岱樺力挺衛生局長：戴罪立功補破網

▲高雄心衛中心官員性侵少女，林岱樺發聲力挺衛生局長黃志中。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心爆發狼官性侵少女案，藍營要求衛生局長下台，立委林岱樺5日表示，真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割，支持局長黃志中留下推動制度大改革，但這並非護航，而是要求其「戴罪立功」。她同時正式向市府提案，應立即開設「第三方申訴專線」全面守護受害者，並強調「錯就是錯，不要逃避」。

針對外界質疑衛生局案情揭露時序與所謂的SOP，林岱樺指出，黃志中局長過去半年的沈默並非畏縮，在「透明」與「生命」的抉擇中，黃局長選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草，「這種心境：我感同身受。」

林岱樺直言，這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底。她認為，這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題，黃局長寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。

對於監督機制失靈，林岱樺正面回應，一個敗類的惡行能隱藏這麼久，代表現有的管理機制確實存在漏洞。但她認為：真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場。

林岱樺強調，她支持黃局長留下把洞補好，但這是「戴罪立功」，她嚴肅要求黃局長必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級，交出改革的成績單。且她重申，改革不能有空窗期，必須從制度面杜絕類似的系統性錯誤再次發生。

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（資料照／記者吳世龍攝）

林岱樺也提案建議，開設「第三方申訴專線」守護受害者，她說「錯就是錯！不要逃避」，對於嚴重的犯罪與體系失靈，絕不能試圖淡化傷害。她並認為受害者可能不只一人，因此她正式向高雄市政府提案，應立即開設「受害者申訴專線」，並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。

林岱樺指出，必須建立一個獨立於行政體系之外的信任管道，讓隱藏在暗處的傷害能被看見，讓專業的力量接住每一顆受傷的心。 最後，林岱樺呼籲社會給予專業人員公允評價，高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府，而需要願意扛起責任、深耕改革的團隊。

林岱樺表示，黃局長三十多年來對弱勢的付出不容抹殺，但她會以最嚴厲的標準監督這場大改革。她將持續在這場捍衛兒少弱勢的馬拉松中，與受害者及基層同仁站在一起。