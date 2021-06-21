LIVE／「微解封」電影院、展覽館有望開放　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

全國三級疫情警戒暫定至6月28日，行政院昨盤點三級警戒實施後對經濟和民生產業的衝擊，目前仍朝向維持三級警戒規劃，但低風險場域如電影院、展覽館等有望「有條件開放」。對於「微解封」時間、規畫等，有待指揮中心決定，下午2時記者會指揮官陳時中有望說明。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布，全國疫情提升至三級警戒至5月28日，5月25日考量確診持續攀升，且社區恐有隱藏病例，首次延長到6月14日，6月7日第2度宣布全國三級警戒再延長至6月28日。

據了解，行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，考量若解封，剛好遇到暑假，民眾恐報復性出遊，因此仍朝向延續三級警戒的規劃，但低風險場域有望「有條件開放」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院當日也討論「微解封」計畫，針對部分商業場所若為靜態、空間足夠、不需近距離接觸、可流量管控這4個條件，則在主管機關和業者提出防疫計畫經指揮中心核可後，有望逐步解封，但確診多的地區例外。

賣場、美髮方面則是未曾全面封鎖，是否鬆綁看各縣市決定。

行政院指出，三級警戒是否延期或是階段性解封，仍需由疾管署和指揮中心做相關疫情分析，經專家會議溝通討論後再做決定。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）