美捐莫德納！藍白嘲「乞丐疫苗、小弟安家費」　名醫罕見說重話

▲台北市長柯文哲、台北市議員羅智強。（圖／北市府提供、記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本、美國相繼捐贈台灣AZ、莫德納疫苗，在一片感謝聲浪中，國民黨台北市議員羅智強一句「疫苗乞丐」，還有市長柯文哲的「小弟安家費」，再度引爆熱論；而ICU重症醫師陳志金則忍不住搖頭，直言「就單純的感謝別人的幫助，很難嗎？」

國民黨議員羅智強21日在議會質詢時，吐露最近因為「疫苗乞丐」4個字，民進黨全軍在圍剿他，除了無奈表明自己是很感謝美國的，也不忘追問市長柯文哲，是否也很感謝。

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然而，一向有話直說的柯市長，語出驚人回道「差不多而已。你給我，我還是感謝，我當你小弟，你給點安家費是應該的。」

昨晚，陳志金醫師傻眼發文，針對「給小弟安家費是應該的」、「疫苗乞丐」、「人家不要的才捐給你」等語表示不以為然。

他更重話表示，「對別人的幫助，非得要講這些難聽的話？就單純的感謝別人的幫助，很難嗎？對別人的幫忙，表示感激，應該是身為一個人，基本上可以做得到的事。」

對此，網友們也紛紛回應，「有些人不曉得是不是命運坎坷，總認為人家對自己好都是有目的的」、「這些話要是給日本朋友聽到，我真的會覺得很丟臉，不知道怎麼跟他們解釋」、「善良是可以選擇的」、「不知感恩的人多說也無益，我們可以自己選擇要做善良的人」、「國際政治不存在道義，但哪些幫助是善意，哪些是惡意，我是還看得出來啦」。

▼日本援助台灣124萬劑AZ疫苗、美國則捐贈250萬劑莫德納疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）