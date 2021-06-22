　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美捐莫德納！藍白嘲「乞丐疫苗、小弟安家費」　名醫罕見說重話

▲台北市長柯文哲、台北市議員羅智強。（圖／北市府提供、記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲、台北市議員羅智強。（圖／北市府提供、記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本、美國相繼捐贈台灣AZ、莫德納疫苗，在一片感謝聲浪中，國民黨台北市議員羅智強一句「疫苗乞丐」，還有市長柯文哲的「小弟安家費」，再度引爆熱論；而ICU重症醫師陳志金則忍不住搖頭，直言「就單純的感謝別人的幫助，很難嗎？」

國民黨議員羅智強21日在議會質詢時，吐露最近因為「疫苗乞丐」4個字，民進黨全軍在圍剿他，除了無奈表明自己是很感謝美國的，也不忘追問市長柯文哲，是否也很感謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，一向有話直說的柯市長，語出驚人回道「差不多而已。你給我，我還是感謝，我當你小弟，你給點安家費是應該的。」

昨晚，陳志金醫師傻眼發文，針對「給小弟安家費是應該的」、「疫苗乞丐」、「人家不要的才捐給你」等語表示不以為然。

他更重話表示，「對別人的幫助，非得要講這些難聽的話？就單純的感謝別人的幫助，很難嗎？對別人的幫忙，表示感激，應該是身為一個人，基本上可以做得到的事。」

對此，網友們也紛紛回應，「有些人不曉得是不是命運坎坷，總認為人家對自己好都是有目的的」、「這些話要是給日本朋友聽到，我真的會覺得很丟臉，不知道怎麼跟他們解釋」、「善良是可以選擇的」、「不知感恩的人多說也無益，我們可以自己選擇要做善良的人」、「國際政治不存在道義，但哪些幫助是善意，哪些是惡意，我是還看得出來啦」。

▼日本援助台灣124萬劑AZ疫苗、美國則捐贈250萬劑莫德納疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
快訊／指揮中心改口：孕婦可選打莫德納！
北市這8個里突大消毒！　里長怒：救護車湧入才知道
風景區人潮回籠！　北部2景點人最多
快訊／新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！
漢翔打疫苗惹議「董座內部信曝光！」　千名人員名單為機密
《遊戲王》青眼白龍卡　百元法拍飆破3.7億
快訊／「薔琵」颱風最快明生成！　11縣市豪大雨特報　
打完疫苗親餵「2月大嬰猝死」！專家推測恐是2原因
藝文、運動場館「6／28前提早解封」？指揮中心回應了
快訊／北市敦化南路某大樓起火！急疏散搶救中

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蔡總統不應等國產疫苗」　醫曝原因：不如現在就去接種AZ

孕婦可選打莫德納！指揮中心改口：開放孕婦「2種疫苗擇1接種」

疫情害「幼稚園」倒了！宅女小紅曝「家長群全沸騰」嘆：才想會不會退費

桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵　1400人採檢結果出爐

士林長照機構47確診　鄰近8里大消毒！里長怒：救護車湧入才知道

美捐莫德納！藍白嘲「乞丐疫苗、小弟安家費」　名醫罕見說重話

風景區人潮回籠！假日「勸離件數」破150件　北部2景點人最多

快訊／「薔琵」颱風最快明生成！　雷雨彈續轟11縣市豪大雨特報　

打完疫苗親餵「2月大嬰猝死」！專家駁：不可能　推測恐是2原因所致

藝文、運動場館「6／28前提早解封」？指揮中心：還在討論中

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

阿伯出事了！悠哉騎車「闖紅燈」　下秒遭警察攔車開單網：現世報

「蔡總統不應等國產疫苗」　醫曝原因：不如現在就去接種AZ

孕婦可選打莫德納！指揮中心改口：開放孕婦「2種疫苗擇1接種」

疫情害「幼稚園」倒了！宅女小紅曝「家長群全沸騰」嘆：才想會不會退費

桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵　1400人採檢結果出爐

士林長照機構47確診　鄰近8里大消毒！里長怒：救護車湧入才知道

美捐莫德納！藍白嘲「乞丐疫苗、小弟安家費」　名醫罕見說重話

風景區人潮回籠！假日「勸離件數」破150件　北部2景點人最多

快訊／「薔琵」颱風最快明生成！　雷雨彈續轟11縣市豪大雨特報　

打完疫苗親餵「2月大嬰猝死」！專家駁：不可能　推測恐是2原因所致

藝文、運動場館「6／28前提早解封」？指揮中心：還在討論中

跑壘搞失踨！ 小熊巴伊茲漫不經心亂跑懲罰性換下場

印度國際瑜伽節惹議！　莫迪： 可供「內在力量」抗疫

蘋果iCloud用戶現災情　日曆充滿「垃圾行程」

機能衣衝進東區！160萬租韓國美妝空店面　廣告效益先賺一波

兩個美國正在浮現！　2790萬獎金等著仍拒絕接種疫苗

齊心防疫、挺住醫療！你捐血　UV100送防曬防飛沫雙效美顏罩

「iPhone 13」不吉利？　調查顯示18%美國用戶對名稱反感

「蔡總統不應等國產疫苗」　醫曝原因：不如現在就去接種AZ

客人怨分流「罵髒話」硬闖超市！　店員心累吐：工作量是以往2倍

鈺叡提公開收購　菱光董座黃育仁嗆聲：捍衛經營權「拭目以待」！

太誇張！22歲傻妹墮胎7次... 醫驚「為何不避孕」揭暗黑內幕

生活熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

回到5月前？醫解：初步解封不遠了

捐500萬劑疫苗被關切？慈濟131字回應

唐鳳出手了！　超商、藥局就可預約接種疫苗

即／打完疫苗6天…台南鯤鯓派出所長「腦部血栓」！

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

行星尺度滯留鋒今襲「下午起最劇」　1圖看4天雨區

醫：不懂老人家等莫德納的理由

便當店提供愛心餐！台中女沒領到站門口飆罵

LIVE／指揮中心09：30最新說明

更多熱門

相關新聞

漢翔打疫苗惹議「董座內部信曝光！」　千名特定國防人員為機密

漢翔打疫苗惹議「董座內部信曝光！」　千名特定國防人員為機密

漢翔公司上周為國防人員施打疫苗遭質疑，漢翔今（22）日發佈聲明稿表示，漢翔提報千名員工名單，為特定國防專案人員須經國防部核定，由於涉及國安機密名單不便曝光，董事長胡開宏在事前發佈內部信說明，未要求員工不能對外公開。

北農出現確診38天後設快篩站　她：柯文哲是雷龍？

北農出現確診38天後設快篩站　她：柯文哲是雷龍？

總計9人！北市今增3長者打疫苗猝死

總計9人！北市今增3長者打疫苗猝死

政要國外打疫苗　高虹安：台灣有錢生、沒錢死？

政要國外打疫苗　高虹安：台灣有錢生、沒錢死？

台灣經濟成長率能否「保5」？　央行點出5大關鍵

台灣經濟成長率能否「保5」？　央行點出5大關鍵

關鍵字：

乞丐疫苗小弟安家費美援疫苗羅智強柯文哲陳志金美日新冠疫情台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

蘋果「舊換新」價目更新！　6款舊機身價上漲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面