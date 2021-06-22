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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團表態不認同高嘉瑜行為　「若有涉嫌一定嚴正處理」

▲▼高嘉瑜接受媒體訪問前落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜捲入關說疑雲，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳22日表示，民進黨團內部已經正在調查當中，民進黨是一個有制度的政黨，所以如果內部調查認為高嘉瑜有涉嫌，一定會做嚴正處理。

台北市長柯文哲日前點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是透過高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求，遭外界質疑是否涉關說。劉世芳21日表示，黨團不認同這樣的行為，而黨團立委有黨團立委的紀律，因此內部會做完整的了解與調查。

民進黨團22日上午召開「KMT反美反日毫不掩飾，中國小弟以疫逼統」線上記者會，劉世芳表示，民進黨團昨天已經公開表態，就是不認同高嘉瑜這樣的行為，目前內部也正在調查當中。

劉世芳指出，包括涉及在內的禾馨診所、台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑都有提出相關看法，「看得出來三方說法都還沒有對齊」，所以民進黨團內部仍在調查當中。

劉世芳強調，民進黨是一個有制度的政黨，所以如果內部調查認為高嘉瑜有涉嫌，就一定會做嚴正處理。

此外，高嘉瑜22日上午受訪時也表示，其實自己就是轉達陳情，「如果黨團要做任何調查，我們都坦然接受」，但是到目前為止，都沒有接到任何的聯絡與訊息。

高嘉瑜說，如果民進黨團之後想要調查、檢驗，她都可以把所有的紀錄資料讓黨團了解，「我相信他們也都能夠了解，這就是民意代表的日常，也是我們每天在做的事情」。

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