藝人、政要國外打疫苗　高虹安：台灣是有錢判生、沒錢判死？

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入疫苗大量施打階段。但面對疫苗量不足的問題，有不少人選擇到美國、中國等地施打疫苗，引發各界討論。民眾黨立委高虹安說，國內疫苗量不足，能到國外打疫苗的都是社經地位較高的人，「難道台灣是有錢判生、無錢判死？」

針對郁慕明、邱毅等人到中國打疫苗，民眾黨立委高虹安說，今天看到這個若說是統戰也可以，但另外一種看法可能是疫苗品牌宣傳戰，畢竟現在境外施打疫苗的國人，看到這波去中國打中國疫苗名單，有些是不太驚訝的角色，可能相對來講比較親中的人。

高虹安說，民眾自費到美國、歐洲施打國際認證疫苗，這不違法，但反映出這些人本身社經地位較高，條件允許可以到國外施打，若台灣自己疫苗量不夠，未來可能還會有陸續這些跑道美國、中國、歐洲打疫苗的民眾，「難道台灣是有錢判生、無錢判死？」

高虹安呼籲政府，除了指揮中心儘速取得疫苗、提升分配效能外，該怎樣讓國人打疫苗是相對來講較好的選擇，而不是跑到國外施打，也希望增加疫苗多樣性。

高虹安強調，不同疫苗對不同族群可能有不同風險程度，「國產疫苗是沒國際認證的，也很難短時間拿到」，對於一些從事商業、國際交流行業類型的朋友，對國產疫苗需求量比較沒辦法向國際疫苗那麼高，想辦法增加國家疫苗多樣性，針對不同產業需求。