「失蹤確診者」回宜蘭未接觸家人　返雙北足跡待清查

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭20日新增一例確診個案，為戶籍在宜蘭卻不常住的案14083（CT值32），是一名60多歲男性，19日PCR結果為陽性後，卻始終連路不上。台北市衛生局20日晚通報宜蘭縣，已經尋獲該名男子，根據初步疫調，他曾18日騎車回家拜拜，更詳細的足跡仍在調查中。

▲宜蘭衛生局長徐迺維21日上午說明案14083初步足跡疫調。（圖／宜蘭縣府提供，下同）

宜蘭衛生局長徐迺維21日上午表示，有關找20日宜蘭「失蹤確診者」，台北市社會局20晚找另一確診街友時，發現有幾個在一起的街友，後來發現案14083也在場。初步了解，他18日騎機車從北部回來宜蘭家端午節拜拜，並一個人住在一棟房子內，當時他並未與其他家人有接觸，當天再騎車回雙北地區，相關足跡仍在調查中。

宜蘭衛生局昨天表示，新增一例的案14083為60多歲男性，19日在台北中興醫院篩檢站採檢，PCR結果為陽性的確診個案。案14083多年沒跟家人聯絡，也沒有常住在宜蘭，因戶籍地在宜蘭，故中央列為宜蘭確診個案，並於20上午通知該局。但案14083從19日至20日中午，台北和宜蘭衛生單位一直聯絡不上個案。

直到20日晚上，台北衛生局通報宜蘭縣衛生局，案1408男子已經尋獲。此外，由於男子的行徑已經違反《傳染病防治法》第43條，將依67條第1項第3款可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

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