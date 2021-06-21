花蓮第二梯長者疫苗21至23日全面開打　秀林鄉降齡接種

▲徐榛蔚視察全縣各地接種站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣第二梯次長者疫苗接種6月21至23日於全縣十三鄉鎮市開放接種，縣長徐榛蔚20日前往各地接種站視察。徐榛蔚感謝各鄉鎮市首長及衛生所協助場地規劃，提供舒適寬敞接種空間，提醒須攜帶身分證及健保卡，並再次呼籲鄉親務必落實戴口罩、避免群聚等防疫規定，共同守護花蓮。

徐榛蔚表示，在第一波各鄉鎮市施打疫苗的場館中，部分地區是在衛生所接種，為提供長者在等待施打疫苗期間有更寬敞舒適空間，縣府調整部分接種疫苗空間。徐榛蔚提醒家屬，務必陪同長者前來施打疫苗，亦請事前詢問長者平日看診的醫師，接種站也有公衛醫師為鄉親服務，施打疫苗後長者須多攝取水分，並請家屬隨時留意長者身體狀況，若長者有身體不適請立即就醫或撥打花蓮縣衛生局防疫專線：03-8226975 。





花蓮第二梯次施打對象為83歲以上非原住民、78歲以上原住民，新冠熱區秀林鄉崇德村施打對象為75歲以上非原住民、65歲以上原住民。

縣府提醒，長者接種疫苗採分流避免群聚，由村里長發放通知單聯繫不用另行預約，請家屬優先親自接送家中長者施打疫苗，或依社福身分預約復康巴士、長照專車、愛心計程車，或向村里長預約搭乘縣府租用的中巴，並確實填寫接種通知單，依照施打時間，攜帶身份證及健保卡，至各鄉鎮市接種地點施打新冠疫苗。

▲第二梯次長者施打疫苗對象及地點。

十三鄉鎮市接種地點為秀林鄉秀林衛生所及崇德多功能活動中心、新城鄉新城國中活動中心、花蓮市中華國小、吉安鄉吉安國小、壽豐鄉壽豐文化中心、鳳林鎮鳳林國小活動中心、萬榮鄉萬榮衛生所及各村衛生室、光復鄉光復高職、豐濱鄉豐濱分院、瑞穗鄉瑞穗青蓮寺、玉里鎮藝文中心、卓溪鄉卓溪衛生所及各村衛生室、富里鄉富里國小及東竹國小（各一天）。

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