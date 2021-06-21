　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮確診68例家庭群聚感染最多　男女比為1:1多屬經濟支柱

▲▼縣長徐榛蔚在防疫記者會向鄉親報告，花蓮連2日零確診，同時在食育力大調查中榮獲全國第一殊榮，可謂雙喜臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚在防疫記者會向鄉親報告，花蓮連2日零確診，同時在食育力大調查中榮獲全國第一殊榮，可謂雙喜臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心20日下午公布本土及境外新增109例確診病例。花蓮縣連2日零確診。縣長徐榛蔚當天下午在例行性防疫措施線上記者會向鄉親報告佳音，花蓮在食力雜誌22縣市食育力大調查中榮獲全國第一，這份殊榮歸屬於全縣鄉親，並歡迎全國消費者多選用花蓮優質農特產品，吃得健康營養又安心。

徐榛蔚表示，中央疫情指揮中心今日公布花蓮縣無確診個案，花蓮隔離數列管137人，解除291人；專責醫療病房數總床數127床，使用中33床；防疫旅館總房間數255間，現住人數109人，總空房數146；函送裁處未戴口罩新增27件，累計迄今共701件，篩檢人數累計1萬70人。

▲▼縣長徐榛蔚在防疫記者會向鄉親報告，花蓮連2日零確診，同時在食育力大調查中榮獲全國第一殊榮，可謂雙喜臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，花蓮68確診個案男女比為1:1，多為社會中堅分子且屬家庭經濟支柱。

徐榛蔚指出，國內防疫三級警戒期間目前至6月28日，儘管目前全台疫情稍微緩和，呼籲民眾切莫因此鬆懈，仍需落實防疫規定戴上口罩且避免群聚。她提到，花蓮縣第二梯次長者疫苗6月21至23日開放接種，提醒符合此次接種資格戶籍不在花蓮長者，只要攜帶身分證、健保卡到各鄉鎮市疫苗接種站即可接種疫苗；徐縣長亦請家屬在接種日時陪伴長輩到站接種，返家後隨時留意長者身體狀況，如長者有身體不適請立即和衛生局聯繫或至醫院就醫。

衛生局長朱家祥表示，衛生局分析縣內68個確診個案，男女比為1:1，最小年齡3.5個月，最年長者81歲，其中40~64位區間確診者達29位，據分析該年齡層多為社會中堅分子且屬家庭經濟支柱，而感染原因屬於家戶因素達47人。研判，由於許多確診者在外地工作或求學，不幸感染後後回鄉造成家戶群聚感染。朱家祥建議外縣市回鄉者接受快篩，落實自主健康管理，期間用餐使用公筷母匙、分開用餐，避免群聚保障自身及家人的健康。

▲▼縣長徐榛蔚在防疫記者會向鄉親報告，花蓮連2日零確診，同時在食育力大調查中榮獲全國第一殊榮，可謂雙喜臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

朱家祥提到，許多民眾在居家隔離及住院期間內心不免受到影響，衛生局建議鄉親以「轉、心、安」三項方法，把隔離當作休息將思緒轉彎、靜下心來思索未來方向，定期使用心情溫度計量測情緒，當情緒受困擾時記得尋求協助撥打安心專線1925。

除了連續兩天零確診的好消息之外，徐榛蔚也向鄉親報告喜事，她說，食力就是國力，花蓮在食力雜誌22縣市食育力大調查中，總得分200.3分拿下「食育力五星城市」桂冠，在「農業與環境」、「健康與營養」分項皆拿下第一名。感謝農友跟返鄉青年和所有花蓮鄉親，透過食農教育、環境永續讓孩子知道食物安全的重要。渡過疫情期間除了施打疫苗，身心靈要維持高品質，除了心情的安定，吃得好品質的食物，更能讓身體健康，花蓮乾淨土地孕育出的優質農特產品，得到肯定及榮耀分享予所有花蓮人，也歡迎全國消費者選用花蓮優質農特產品，吃得健康又安心。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／北市將開罰禾馨違規打疫苗　「一部分打了關係企業」
北農突傳47人染疫！　柯文哲曝原因
快訊／萬華大樓廁所驚見屍體！　身軀已腐爛
快訊／北農群聚擴大要休市？　柯文哲回應了
快訊／北農群聚染疫　他警告：萬華進入「第三波感染」
快訊／柯文哲提新戰術：北農4000人全部抓來打疫苗
護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」　網嚇：太噁了
快訊／北市清零計畫破功？　柯文哲點名士林、萬華擴散
頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨：這麼痛是第一次
快訊／疫苗接種站淹水！　籃球場變水池急換場地

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮確診68例家庭群聚感染最多　男女比為1:1多屬經濟支柱

屏東科技大學防疫小物「酒精筆」　全校人手一支

花蓮第二梯長者疫苗21至23日全面開打　秀林鄉降齡接種

台南下豪雨　左鎮區因大雨4處封橋請民眾改道

嘉義縣80至84歲出現緩打潮　開放第三波75歲以上施打

「失蹤確診者」回宜蘭未接觸家人　返雙北足跡待清查

嘉義市開放第二波75歲以上接種　黃敏惠感謝美國疫苗捐助　

嘉檢攜手在地愛心企業送暖　200弱勢家庭受惠

台南市勞工局關懷移工交通車防疫措施　提醒落實防疫規定

移民署「安心採檢防疫專案」　嘉義市專勤隊多管道宣傳

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

花蓮確診68例家庭群聚感染最多　男女比為1:1多屬經濟支柱

屏東科技大學防疫小物「酒精筆」　全校人手一支

花蓮第二梯長者疫苗21至23日全面開打　秀林鄉降齡接種

台南下豪雨　左鎮區因大雨4處封橋請民眾改道

嘉義縣80至84歲出現緩打潮　開放第三波75歲以上施打

「失蹤確診者」回宜蘭未接觸家人　返雙北足跡待清查

嘉義市開放第二波75歲以上接種　黃敏惠感謝美國疫苗捐助　

嘉檢攜手在地愛心企業送暖　200弱勢家庭受惠

台南市勞工局關懷移工交通車防疫措施　提醒落實防疫規定

移民署「安心採檢防疫專案」　嘉義市專勤隊多管道宣傳

2歲萌妹「貴妃躺佔領貓床」　傻眼喵喵蹲角落偷看：偶的床

釜山「肖豬哥」前市長性騷女職員！檢方求處7年徒刑：罪證確鑿

不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

柯文哲提這幾種人應打莫德納　「AZ疫苗較有血栓問題」

打完新冠疫苗「抗體數值」仍太低？　紐時：很多人這2點做錯！

米蘭男裝周／FENDI掀男生「炫腹潮」！　薰衣草紫、乒乓球包夢幻破表

65位運動員錄製影片感謝一線防疫人員　齊喊「台灣加油」

七六人83%晉級機率遭淘汰　主帥瑞佛斯遭譏「被翻盤」

劉雨柔1小時「地獄級健身」學生全濕！　隱居防疫變了：自己好沒出息

柯震東家中驚見蟑螂崩潰哭臉！　纏鬥20分不敢撿屍體：我要搬家了

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

地方熱門新聞

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

閃車被逼車…BMW男暴怒掏棒亂砸

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

中寮暖醫為老阿嬤接種抱抱勸「免驚」

美捐250萬劑疫苗　鄭文燦：打疫苗更多選擇

女子遇警盤查時竟掉出安毒

台南安平警清樓專案再建功

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

台南移工宿舍全面查察

台南左鎮區大雨4處封橋民眾改道

「失蹤確診者」回宜蘭未接觸家人　詳細足跡待清查

花蓮新冠確診68例　男女比1:1多屬經濟支柱

更多熱門

相關新聞

即／台中+2死都曾打疫苗！86歲嬤、66歲洗腎男送醫亡

即／台中+2死都曾打疫苗！86歲嬤、66歲洗腎男送醫亡

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，日前全國長者優先施打AZ疫苗，卻頻頻傳出施打疫苗死亡的個案，台中市21日再傳出2名猝死個案！

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因

花蓮第二梯長者疫苗接種　21至23日全面開打

花蓮第二梯長者疫苗接種　21至23日全面開打

應屆畢業生看過來！　就職滿６個月可領3萬元補貼

應屆畢業生看過來！　就職滿６個月可領3萬元補貼

即／高雄山區豪大雨！那瑪夏接種站淹水了

即／高雄山區豪大雨！那瑪夏接種站淹水了

關鍵字：

雙喜臨門零確診食育力第一新冠疫情疫情社區感染經濟支柱

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面