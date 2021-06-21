花蓮確診68例家庭群聚感染最多　男女比為1:1多屬經濟支柱

▲縣長徐榛蔚在防疫記者會向鄉親報告，花蓮連2日零確診，同時在食育力大調查中榮獲全國第一殊榮，可謂雙喜臨門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心20日下午公布本土及境外新增109例確診病例。花蓮縣連2日零確診。縣長徐榛蔚當天下午在例行性防疫措施線上記者會向鄉親報告佳音，花蓮在食力雜誌22縣市食育力大調查中榮獲全國第一，這份殊榮歸屬於全縣鄉親，並歡迎全國消費者多選用花蓮優質農特產品，吃得健康營養又安心。

徐榛蔚表示，中央疫情指揮中心今日公布花蓮縣無確診個案，花蓮隔離數列管137人，解除291人；專責醫療病房數總床數127床，使用中33床；防疫旅館總房間數255間，現住人數109人，總空房數146；函送裁處未戴口罩新增27件，累計迄今共701件，篩檢人數累計1萬70人。

▲衛生局長朱家祥表示，花蓮68確診個案男女比為1:1，多為社會中堅分子且屬家庭經濟支柱。

徐榛蔚指出，國內防疫三級警戒期間目前至6月28日，儘管目前全台疫情稍微緩和，呼籲民眾切莫因此鬆懈，仍需落實防疫規定戴上口罩且避免群聚。她提到，花蓮縣第二梯次長者疫苗6月21至23日開放接種，提醒符合此次接種資格戶籍不在花蓮長者，只要攜帶身分證、健保卡到各鄉鎮市疫苗接種站即可接種疫苗；徐縣長亦請家屬在接種日時陪伴長輩到站接種，返家後隨時留意長者身體狀況，如長者有身體不適請立即和衛生局聯繫或至醫院就醫。

衛生局長朱家祥表示，衛生局分析縣內68個確診個案，男女比為1:1，最小年齡3.5個月，最年長者81歲，其中40~64位區間確診者達29位，據分析該年齡層多為社會中堅分子且屬家庭經濟支柱，而感染原因屬於家戶因素達47人。研判，由於許多確診者在外地工作或求學，不幸感染後後回鄉造成家戶群聚感染。朱家祥建議外縣市回鄉者接受快篩，落實自主健康管理，期間用餐使用公筷母匙、分開用餐，避免群聚保障自身及家人的健康。

朱家祥提到，許多民眾在居家隔離及住院期間內心不免受到影響，衛生局建議鄉親以「轉、心、安」三項方法，把隔離當作休息將思緒轉彎、靜下心來思索未來方向，定期使用心情溫度計量測情緒，當情緒受困擾時記得尋求協助撥打安心專線1925。

除了連續兩天零確診的好消息之外，徐榛蔚也向鄉親報告喜事，她說，食力就是國力，花蓮在食力雜誌22縣市食育力大調查中，總得分200.3分拿下「食育力五星城市」桂冠，在「農業與環境」、「健康與營養」分項皆拿下第一名。感謝農友跟返鄉青年和所有花蓮鄉親，透過食農教育、環境永續讓孩子知道食物安全的重要。渡過疫情期間除了施打疫苗，身心靈要維持高品質，除了心情的安定，吃得好品質的食物，更能讓身體健康，花蓮乾淨土地孕育出的優質農特產品，得到肯定及榮耀分享予所有花蓮人，也歡迎全國消費者選用花蓮優質農特產品，吃得健康又安心。

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