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國中妹遭光頭狼擄上車性侵　趁狼內急不顧全裸奔下車求救！

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲光頭狼擄走國中女在車上性侵得逞，二審重判10年5月。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園發生一起國中女生在路上遭人強擄進車，並遭綑綁、性侵，被害人趁著歹徒內急下車上廁所之際，全裸逃出車外求救。歹徒光頭的王姓男子遭逮後，一審依照「成年人對少女犯加重強制性交罪」，重判10年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，改認定王男犯「加重強制性交罪」，還是重判有期徒刑10年5月。可上訴。

本案發生在去年4月間，傍晚放學時段，桃園市大園區驚傳歹徒駕車誘拐落單女學生不成，竟持刀強押上車載到偏僻公園疑企圖性侵案。警方調查發現，歹徒王姓男子（55歲）當時發現國中女學生放學後獨行，驅車靠近，向女學生搭訕說自己遭該國中老師詐騙，要女學生靠近看他車內的照片，指認該名老師。女學生不從，王男竟拿出尖刀，恫嚇女學生並強拉上車，並將女學生綑綁在副駕駛座，脫光女學生衣服後猥褻、指侵得逞。而後繼續開車7公里、約10分鐘車程，開到觀音區地景藝術公園意圖在公園內性侵。

天幸王男突然尿內急，在公園附近停車，抓起一包衛生紙後，衝進公廁。女學生見機不可失，不顧全身赤裸，打開車門向路邊民宅奔去，敲門求救。警方獲報後，根據女學生供詞，鎖定光頭、左腿刺青的中年男子追緝。幾個小時後，就在楊梅區青山路往幼獅路段發現行蹤，警方通知機動警網圍捕，王男還駕車衝撞警方，整輛車掉入田地後拔腿狂奔，還邊喊「為什麼要追我？」警方追上去將他壓制。檢方聲押獲准，並對王男提起公訴。

一審法院認定王男犯「成年人對少女犯加重強制性交罪」，重判10年6月。案經上訴，高等法院二審審理時，王男律師辯稱，王男將女學生擄上車後沒多久，就解開對女學生的束縛，雙方應該是合意性交、情投意合，並未違背女學生意願。

高院調查後，認為王男與女學生年紀相差40多歲，當時對女學生鬆綁，只是為了叫女學生脫去全身衣物，好既遂其性侵犯行，當時王男憑藉著成年男子的身材優勢，2人在車內密閉空間內，王男身邊還放著尖刀，女學生自由意志完全遭到壓迫，才被性侵得逞，王男確實有罪。此外高院還認為，女學生「雖能趁隙逃離，但其為求擺脫被告之桎梏，竟不顧自己全身赤裸，仍沿路不斷奔跑求救，女學生當時內心之萬分驚恐、害怕及焦慮可見一斑，故被告所為嚴重戕害女學生人格之健全成長，對其造成之心理創傷極鉅，為社會道德、法理所不容……」高院因此還是重判王男有期徒刑10年5月。

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國中妹遭光頭狼擄上車性侵　全裸奔下車求救

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