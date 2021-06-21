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中醫診所主任竟下藥性侵女會計還刪監視器畫面　重判10年定讞

▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園張姓診所主任摻安眠藥趁機迷姦，遭法院重判10年定讞。此為示意圖。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某中醫診所張姓主任覬覦女會計美色，2017年拿混有安眠藥的冰咖啡給她喝，將對方迷昏後，載到汽車旅館，無套性侵得逞。張男惡行遭發現後，還找人假造不在場證明、刪除監視器畫面。一二審均將他重判有期徒刑10年，全案上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，已婚的張男（49歲），2017年11月9日晚間10時45分，診所結束營業後，張男到便利商店購買冰咖啡後，將含有苯二氮平類鎮定安眠劑藥物摻入咖啡，拿給女會計飲用。女會計不疑有他，喝下冰咖啡後，就陷入昏迷。張男隨即驅車將女會計載到摩鐵，無套性侵得逞。

被害人到中午左右才清醒，張男若無其事將被害人送回家。但被害人因衣衫不整再加上行為舉止異常，在朋友勸說下報警，下體隨即驗出張男的DNA。張男被警方約談，一開始在警詢筆錄時坦承；但之後張男翻供，不願認罪，他還指示當天晚間也在場的徐姓女員工，謊稱是徐女將被害人送回住處，故意誤導警方；張男也刪除診所內監視器畫面，試圖脫罪。但檢警單位根據摩鐵的監視器畫面以及其他客觀事證，認定張男涉有重嫌，提起公訴。

法院審理時，張男均否認下藥性侵，還辯稱沒有開車進摩鐵，沒有性侵，不知道被害人為什麼在他車上，一問三不知。但法院根據測謊結果，並比對其他客觀證據，認定張男有罪。法院在量刑時，痛批張男身為雇主，竟為逞一己私慾，私下在飲料內下藥，誘使被害人喝下後性侵得逞，造成被害人身心受創，犯罪所生損害甚鉅；且張男否認犯罪，更指示不知情之員工於警詢時捏造案發經過情形，誤導檢警偵辦方向，未與被害人和解並賠償損害，顯見毫無悔意，犯後態度極為惡劣，因此一二審均重判有期徒刑10年。

全案再上訴，最高法院21日駁回上訴，張男遭判刑10年定讞。此外，被害人也提出民事訴訟求償，一二審法院均判決張男須賠償被害人129萬元，未經上訴第三審而確定。

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