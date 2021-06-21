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提分手慘遭渣男友設計擄走多次性虐　恐怖情人遭判19年2月

▲▼性虐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園黃姓男子擄走女友多次性虐，重判19年2月。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園黃姓男子不滿女友小芬（化名）提分手，竟拿假槍逼她復合，不僅對她性侵，又將她擄走，帶到空屋中，以鐵鍊鎖住脖子後，多次性虐小芬。一審將黃男判刑19年2月，案經上訴，高等法院審理後，仍認定黃男有罪，日前駁回上訴，維持19年2月的刑期。可上訴。

判決指出，頗具姿色的小芬，除了有正當工作以外，還兼職當網拍模特兒。她2019年間認識離婚的黃男，黃男生活富裕，小芬隨即與他陷入熱戀，並搬進黃男的透天厝中過著同居生活。但黃男不斷拈花惹草，讓小芬非常頭痛。去年1月間，小芬又聽到黃男偷吃的消息，氣得提出分手。

小芬到黃男家中收拾行李，黃男趁機拿出一大把鮮花，央求小芬留下。小芬鐵心拒絕，沒想到黃男竟變臉，拿出預藏的仿真玩具槍，嗆聲「妳想自己有事還是家人有事？」然後脫光小芬衣服，性侵得逞。黃男完事後，綑綁小芬四肢，並將她載往宜蘭；一路上，黃男不斷解釋，小芬終於心軟，答應復合，黃男將小芬釋放。但小芬經歷此事後，提防黃男又有驚人之舉，就將家人的連絡方式交給公司主管，主管察覺有異，詢問之後，小芬才說出被男友綁架，主管隨即建議在手機上裝定位軟體。

黃男維持正常沒多久，又不斷出事，小芬在3月份再度決定分手，並立即切斷與黃男所有聯繫方式。沒想到黃男精心策畫，先在桃園蘆竹區龍壽街找到一間廢棄空物，在房內裝設鐵鍊、鎖頭等SM設備，接著再假冒某位從事網路直播的女子，欺騙小芬說她漂亮身材又好、潛力無窮，邀她參加直播工作面試。小芬上鉤後，黃男還戴假髮、穿長裙，開著借來的車，將小芬載到性虐空屋，而後顯出真相，囚禁小芬。黃男2天內3次性侵、性虐小芬，最後警方憑著手機定位，找到黃男的藏身處，救出小芬。檢方聲押黃男獲准，並提起公訴。

一審桃園地院依照「強制性交」、「加重強制性交」等罪，將黃男判刑19年2月。案經上訴，高等法院審理後，也認定黃男有罪，日前駁回上訴，維持19年2月的刑期。可上訴。

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