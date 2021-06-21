吳景欽／南檢打疫苗事件是特權？誰來猝死相驗

▲台南地檢署傳出偷打新冠疫苗，但此問題關鍵應在於，目前打疫苗後的猝死案例，到底是由地方衛生局為行政相驗，抑或由檢察官為司法相驗？（圖／達志影像／美聯社）

台南地檢署日前傳出於6月13日有一百多人先打了疫苗，而因中央疫情指揮中心於15日才將檢察署列入優先施打順位，遭質疑是否在耍特權。惟此問題的根源，其實在於目前出現的猝死案例，到底是由地方衛生局為行政相驗，抑或由檢察官為司法相驗？

若人病死於醫院，依據《醫療法》第76條第1項，是由醫院開給死亡證明書；而若屬到院前或轉診前死亡，依據《醫療法施行細則》第53條第2項，則由原診治醫院依據病歷及檢驗屍體後，開給死亡證明書。若非屬上述情況，如在家病死，依據《醫療法施行細則》第76條第3項，則由家屬向當地衛生局繳交一定規費後，申請檢驗屍體，並開給死亡證明書，此稱為「行政相驗」。

若為非病死或疑為非病死，依據《刑事訴訟法》第218條第1項，就應報請檢察官為檢驗，以查其是否為他殺，此稱為「司法相驗」。而為了舒緩檢察官的案件壓力，依據此條文第2項，檢察官得命檢察事務官會同法醫為相驗，甚至若無犯罪嫌疑，可調度司法警察會同法醫、檢驗員等行之。

故病死由行政相驗、非病死由司法相驗，如此的兩軌系統似乎涇渭分明，但於現實面，卻顯得模糊不清。以目前在家猝死情況，若可能是染疫身亡，自應由衛生局為相驗，且無論是醫療專業與防護裝備，也屬最適合的檢驗機構。尤其為確定是否染有新冠肺炎，就更必須進行PCR檢測。

只是先不論人力是否足夠，在死亡原因是否為病死，往往很難從外表看出，尤其最可能發現死者的第一線執法者，即警察，恐更陷入困難。而在疫苗全面開打後，若發生猝死情況，就有疑為非病死的可能性，致得進行所謂司法相驗。凡此問題，就使行政相驗與司法相驗的界限，更加模糊。

在中央疫情指揮中心尚未有統一規定，僅針對雙北猝死案件，要求全面為PCR檢驗外，就會出現各地方作法不一的現象。這必然也會使檢察官、法醫、檢察事務官等，因此暴露在染疫的高風險之中。因此，讓擔任司法相驗的第一線人員成為優先施打的對象，實屬必要與必然，這恐不能解讀是特權，而是暴露出目前的疫苗優先施打的順位，既不夠精細，也未考量第一線的司法相驗者所處之環境。

更重要的是，對於猝死者是否一律由司法相驗，實更有檢討之餘地。或許於現階段，若屬衛生機關所能掌握為居家檢疫、隔離中猝死，就應為行政相驗，非處於此等情況下，才應為司法相驗，以求取其中的平衡。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。