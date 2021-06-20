爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」　母驚見女兒下體有異氣炸報警

▲女童跟母親說爸爸用生殖器觸摸她的下體，母氣炸報警。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

3歲女兒也染指！男子阿傑2019年趁妻子外出，竟帶3歲女兒到房間內，用生殖器碰觸女兒的生殖器。妻子事後發現女兒出現將奶嘴放在生殖器玩的怪異舉動，且生殖器出現異常小洞，一問之下才知道是阿傑亂搞，氣到報警。阿傑雖否認，一審也判他無罪，但台中高分院認為事證明確，依強制猥褻罪判他3年半，全案可上訴。

判決書指出，男子阿傑（化名）與妻子和3歲小女兒小婷（化名）同住，2019年8月14日晚上，他竟然在自家住處房間內，用自己的生殖器碰觸小婷的下體外面得逞。事後小婷母親幫女兒洗澡時，才說出曾遭爸爸玩她的「姑比（原住民語，指女性生殖器），母親氣到報警，阿傑遭依法函送法辦。

阿傑從警察詢問、地檢署偵查到法院一審審理時，都否認有猥褻自己的女兒。他表示，「我有幫她洗過澡，但不會幫她洗下體，也沒摸過她下體」、「我不曉得女兒為何會這樣說，都是女兒跟她媽媽溝通，女兒有時候也會自己摸自己下體」。

小婷在檢察官偵訊時，對於檢察官提問當時狀況，剛開始都不說話，後來才說出「爸爸睡覺時摸我的姑比」，再問及用哪裡去用姑比時，小婷用手指頭指著人體圖的下體。

她在一審審理時也說，「爸爸以前幫我洗澡有用手幫我洗姑比，我有看過爸爸的鳥鳥。爸爸沖完水後，手會去摸到我的姑比，沒有摸其他地方，只有洗澡時會摸到，手會一直摸」、「『姑比』是尿尿的地方。男生的生殖器是『阿泥吉』，我沒有『阿泥吉』，被告才有，男生的『阿泥吉』是尿尿用的，被告有摸我的『姑比』，只有洗澡時會摸，其他時間不會。」

小婷母親出庭時也說，平常都是她24小時照顧女兒，8月14日晚上她有外出，當時家中除了阿傑和2女兒在，妹婿和其父母、妹妹女兒也都在。22日下午，她幫小婷洗屁股後發現她拿奶嘴瓶蓋往姑比那說玩姑比。她氣到問她誰在玩姑比？並請她躺下來，檢查後發現她的陰道口以前都是密合，那天檢查時發現有個孔洞，小婷還說有痛痛。

台中地院雖認為事證不足，判阿傑無罪。檢察官不服上訴台中高分院，合議庭審理後認為雖然沒有強制性交的證據，但強制猥褻部份事證明確，撤銷無罪判決；阿傑屢傳無故不到庭，犯後未坦認犯行，讓小婷產生急性壓力症候群，造成心理上難以磨滅的陰影，改依強制猥褻罪判3年6月。

風量大、5公尺有感



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