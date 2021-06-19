　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信義區街頭露乳呢喃「我被XX了」　恍惚女被警攔下送醫驚揭狼蹤

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲女子在台北市信義區夜店被人搭訕下藥性侵，受辱後衣衫不整在街頭遊蕩。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

一位計程車運將去年8月間深夜，在台北市信義區載到一名精神恍惚的女乘客，她一上車就說了1句「我被強暴了」，隨即下車，運將起疑報警處理，此時正在附近巡邏的警員看到這名女子，胸部裸露地在街頭遊蕩，不斷唸著「被強暴了」，警方將女子送醫並調閱監視器，追出高姓男子下藥迷姦惡行，檢察官18日依加重強制性交等罪起訴高男。

起訴指出，高姓男子是在2020年8月的某天深夜，在信義區夜店遇到已經喝到半茫的被害女子，高男見有機可趁，上前搭訕攀談，並趁機下藥迷昏被害人，然後把被害女子帶出夜店，在隱密的地方對被害人性侵得逞。

高男逞慾後自行離開，被害人則是精神恍惚地搭上路邊排班計程車，但是她一上車就呢喃「我被強暴了」，然後又下車離開，運將看女子精神恍惚，又把隨身包包等物品留在車上，所以等了一陣子，發現等不到女子回來，趕緊報警處理。

剛好附近有巡邏警員，發現被害女子衣衫不整，胸部露出在街頭遊蕩，上前關心時，女子卻口齒不清，不斷唸著「被強暴了」，警員趕緊將女子送醫，驗出女子體內有鎮定藥物反應，並調閱監視器，懷疑女子遭人下藥性侵，最後循線找到高男，女子清醒後得知受辱，憤而提告，經檢察官調查後，依加重強制性交、趁機性交等罪提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

信義區恐怖天橋！撿屍狼臉埋胸前　她驚醒呼救竟爆不堪內幕

獨／南檢驚爆「疫苗打了」　全國檢方昨才准列冊「那要辦好心肝嗎」

不只南檢比中央快！這地檢署5月底60人打疫苗　法務部長：無從介入

ET快訊
找到了！宜蘭女「抹茶山」詭異失聯3個月　遺體被啃食剩下半身
周末雨更大！梅雨下周「挾雨彈」抵台　往這2區灌暴雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義區街頭露乳呢喃「我被XX了」　恍惚女被警攔下送醫驚揭狼蹤

炫富男追女不成竟報復！反被搶藍波刀「割喉」噴血亡…高院判決曝

找到了！宜蘭女「抹茶山」詭異失聯3個月　遺體被啃食剩下半身

快訊／台北市捷運地下街發生火警！消防員衝入搶救

快訊／北市大同區驚爆當街擄人！5煞強押1男狂巴頭...他跳車逃命

殯儀館前恐怖車禍！女騎士被轎車竄出嚇到　追撞倒地遭輾斃

以為募到1億美金　網媒《大師鍊》撤出台灣慘被騙500萬

3歲男童溺水成腦麻！阿嬤驚見呼吸微弱　緊急送醫搶救不治

快訊／台鐵西部幹線驚傳死傷事故！「台中港＝大甲」雙向延誤

空拍機驚見3個籃球場大的天坑　無良業者囂張盜採砂石4人落網

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

轎車左轉耍帥「入彎華麗甩尾」　出彎落漆險撞樹...網評：不及格

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

超嗨老爸防疫在家揪孩子組樂團 用紙箱做電吉他！客廳變搖滾區

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

暖！她遞塑膠袋給車站防疫人員　內含3千元+信：謝謝照顧著我們

信義區街頭露乳呢喃「我被XX了」　恍惚女被警攔下送醫驚揭狼蹤

炫富男追女不成竟報復！反被搶藍波刀「割喉」噴血亡…高院判決曝

找到了！宜蘭女「抹茶山」詭異失聯3個月　遺體被啃食剩下半身

快訊／台北市捷運地下街發生火警！消防員衝入搶救

快訊／北市大同區驚爆當街擄人！5煞強押1男狂巴頭...他跳車逃命

殯儀館前恐怖車禍！女騎士被轎車竄出嚇到　追撞倒地遭輾斃

以為募到1億美金　網媒《大師鍊》撤出台灣慘被騙500萬

3歲男童溺水成腦麻！阿嬤驚見呼吸微弱　緊急送醫搶救不治

快訊／台鐵西部幹線驚傳死傷事故！「台中港＝大甲」雙向延誤

空拍機驚見3個籃球場大的天坑　無良業者囂張盜採砂石4人落網

信義區街頭露乳呢喃「我被XX了」　恍惚女被警攔下送醫驚揭狼蹤

呼吸治療師用「HFNC」治重症　衛福部：每人每天獎勵1萬元

台中1.3萬鄰長打疫苗「遭中央否決」　市府證實收到公文：照樣打

法院判決AZ再遲交歐盟「1劑罰10歐元」　一看交貨數AZ根本爽翻

湖人助教曾叫Kobe混蛋？揭他不傳球真相　拒傳給打混隊友

房東世紀合體！柯震東隔7年同框房祖名　重提呼麻鞠躬：我們錯了

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

早餐店奇葩對話！「冷笑話劇情」真實上演　網：這對話太經典了

梧桐妹16歲了！嘟嘴慶生曬「最愛家人」…賈靜雯深夜送驚喜

為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

社會熱門新聞

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

女保險員機車行內遭殺性侵　美工刀切碎塞化糞池

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

炫富男追女不成竟報復！反被割喉噴血亡

快訊／台北市捷運地下街發生火警

殯儀館前恐怖車禍　女騎士追撞倒地遭輾斃

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

35噸拖板車絕命右轉　單車騎士捲輪下亡

信義區恐怖天橋　撿屍狼臉埋胸前

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

88歲嬤打AZ後1天亡　兒淚喊：不要解剖我媽

即／北市大同區驚爆當街擄人　5煞強押1男狂巴頭

即／台中救護車嚴重車禍！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

更多熱門

相關新聞

女植物人竟產子　狼醫爬床性侵下場曝

女植物人竟產子　狼醫爬床性侵下場曝

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的「莊園醫護中心」（Hacienda Healthcare）驚爆醜聞，醫師吉爾（Dr Phillip Gear）多次性侵自己長期照顧的女植物人患者，讓對方生下孩子，惡行曝光後，遭受害者家屬告上法院。雖然他已於去年12月去世，但法官近日裁定，雙方以1500萬美金（大約新台幣4億元）達成和解。

信義區恐怖天橋　撿屍狼臉埋胸前

信義區恐怖天橋　撿屍狼臉埋胸前

中山之狼扮運將性侵夜歸女　怕嬰靈孕婦倖留命

中山之狼扮運將性侵夜歸女　怕嬰靈孕婦倖留命

報復妻子　男下藥殺2女兒棄屍海底

報復妻子　男下藥殺2女兒棄屍海底

萬華迷魂盜約喝酒想洗劫　輕判9個月理由曝

萬華迷魂盜約喝酒想洗劫　輕判9個月理由曝

關鍵字：

信義區夜店撿屍下藥迷姦趁機性交加重強制性交性侵

讀者迴響

熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

23歲校花「流出2段不雅片」認了

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

聲音太小　Jessi：子瑜有自信點

周末南台灣雨更大！梅雨下周報到

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

女保險員機車行內遭殺性侵　美工刀切碎塞化糞池

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面