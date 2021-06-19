信義區街頭露乳呢喃「我被XX了」　恍惚女被警攔下送醫驚揭狼蹤

▲女子在台北市信義區夜店被人搭訕下藥性侵，受辱後衣衫不整在街頭遊蕩。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

一位計程車運將去年8月間深夜，在台北市信義區載到一名精神恍惚的女乘客，她一上車就說了1句「我被強暴了」，隨即下車，運將起疑報警處理，此時正在附近巡邏的警員看到這名女子，胸部裸露地在街頭遊蕩，不斷唸著「被強暴了」，警方將女子送醫並調閱監視器，追出高姓男子下藥迷姦惡行，檢察官18日依加重強制性交等罪起訴高男。

起訴指出，高姓男子是在2020年8月的某天深夜，在信義區夜店遇到已經喝到半茫的被害女子，高男見有機可趁，上前搭訕攀談，並趁機下藥迷昏被害人，然後把被害女子帶出夜店，在隱密的地方對被害人性侵得逞。

高男逞慾後自行離開，被害人則是精神恍惚地搭上路邊排班計程車，但是她一上車就呢喃「我被強暴了」，然後又下車離開，運將看女子精神恍惚，又把隨身包包等物品留在車上，所以等了一陣子，發現等不到女子回來，趕緊報警處理。

剛好附近有巡邏警員，發現被害女子衣衫不整，胸部露出在街頭遊蕩，上前關心時，女子卻口齒不清，不斷唸著「被強暴了」，警員趕緊將女子送醫，驗出女子體內有鎮定藥物反應，並調閱監視器，懷疑女子遭人下藥性侵，最後循線找到高男，女子清醒後得知受辱，憤而提告，經檢察官調查後，依加重強制性交、趁機性交等罪提起公訴。

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