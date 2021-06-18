案發現場／中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女　「怕嬰靈」孕婦倖存

▲中山之狼徐偉展假扮計程車司機，與少年將女子載運到空屋後輪番性侵。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

「中山之狼」徐偉展1996年10月間偽裝成計程車運將，搭載夜歸下班的婦人，與表弟共同強盜殺害並埋屍於新店山區；4天後另名少年加入同夥，同樣利用計程車挾持夜歸的2名女子，載到山區空屋洗劫財物，甚至輪流性侵2女，主謀徐偉展被捕後翻供堅不認罪，經歷14年纏訟才死刑確定。破案關鍵小隊長陳豐盛在Podcast節目《我在案發現場》中揭露，被性侵的其中一名被害女子是孕婦，徐偉展擔心會有「嬰靈」報復，2女才得以倖存求救，可惜該女懷胎3月的孩子仍流產沒能保下。

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》讓夜歸女子恐懼的中山之狼徐偉展（上）。

台北市保大警方1996年10月15號凌晨在路口盤查，發現2名雙載的年輕男子神色有異且拒檢加速逃逸，最終2人棄車分頭徒步逃跑，一人鑽進巷弄中追丟，另名17歲潘姓少年則被警方逮到，並在他身上及贓車內搜出7萬1千元現金，以及折疊刀、手銬、繩索、口罩等物，由於潘少堅不開口，警方認為其涉及重大刑案將其帶回偵訊。

擁有眾多竊盜紀錄的潘少謊稱錢是親友寄放的，但對於車內為何有手銬等物仍交代不清，小隊長陳豐盛開釋他「你這樣不配合，到少年法庭就直接被押起來了」，他才願意坦誠14號凌晨與表哥徐偉展及感化院認識的賴姓少年共組強盜集團，表哥開著計程車在中山區林森北路、農安街口搭載要夜歸的張女與莊女，2少則騎乘機車跟隨在後，準備洗劫2女財物。

▼潘姓少年騎乘贓車落網後向警方坦承犯行。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時徐偉展以閃雙黃燈為信號，2名少年隨即從左右車門上車，持電擊棒及折疊刀控制2女，徐還恐嚇「把皮包裡的東西交待清楚，否則讓你們見血」，先劫得皮包內的1萬7千元現金後，再將計程車開往新店山區，以「抽草籤」的長短決定性侵次序，輪流性侵了懷有3月身孕的張女及育有幼子的莊女。

三狼還要求被害2女打電話向親友籌錢匯款，帶她們至ATM分別領取5萬元，再押回山區廢棄屋內，命令2女穿上雨衣後，再用童軍繩從頭到腳加以綑綁，最後再綁到木棍上、嘴巴貼上膠布；徐偉展見安排妥當，還帶2少去洗三溫暖慶祝後再行折返山區，獨自性侵被害女子，潘姓少年隨即騎贓車被捕，賴少趁亂逃逸。

警方從潘少得知被害女子仍遭挾持在新店山區內，隨即調閱大批警力前往救援，趕抵現場，只見屋內剩下一隻紅色高跟鞋及一條女用內褲，不見被害女子身影，返隊才得知許偉展知曉潘少被捕消息後，原先打算不留活口殺害張、莊2女，但一旁的賴少不斷求情，加上許偉展擔心嬰靈報復，才開車將她們丟包到北市和平東路，2女隨即前往派出所報案。

▼徐偉展於新店山區廢棄空屋模擬案發經過。（圖／記者陳豐德翻攝）



小隊長懷疑案情不僅於此，隔日再度借提潘少，先試探性地詢問「你半夜會不會心神不寧？」潘少思考後緩緩回答「會」；小隊長一聽驚覺不妙，誘騙潘少「我們抓到賴姓少年了，他一口咬定你就是主謀！」潘少一聽臉色急變，氣得直說「不是我，我只是在旁邊幫忙而已」，這才揭發另一起命案。

潘少表示，他與表哥先買了電擊棒及飛刀準備做案，10月10號晚間11點多表哥開計程車在士林搭載剛下班的柯姓女子，而自己裝醉倒在後座，柯女不以為意上車後，自己隨即拿出電擊棒及表哥的手銬控制柯女行動，由表哥取走柯女財物並開往新店山區。

表哥徐偉展犯案完後說「不能留活口」，但潘少當下反對殺人，徐偉展仍強押柯女要求潘少騎機車三貼，在一處產業道路持電擊棒朝柯女頸部電擊，並要表弟過來幫忙，徐偉展接著就把癱軟的柯女推下香蕉園，見柯女掙扎想逃脫，又追上從身後勒住柯女頸部、潘少幫忙按壓腳部，見到柯女窒息後睜大眼睛的恐怖死狀，徐偉展嚇得將死者全身衣物脫下蓋住她的臉部，並與表弟持飛刀挖洞就地掩埋遺體。

▼柯女被挖出時全身赤裸，兇手懼怕她死狀可怖才將衣物脫下蓋在臉部。（圖／記者陳豐德翻攝）



確認消息後專案小組帶著潘少前往埋屍現場，果真挖出全身赤裸的柯女遺體，潘姓少年當場持香跪地向柯女致歉，不久後警方也將逃逸的16歲賴姓少年逮捕歸案，他對於案情犯案過程坦承不諱，與潘少同樣堅稱徐偉展才是主謀。但徐偉展曾擔任憲兵以及在軍監戒護過犯人，深知警方辦案模式，他與女友研究出一套密碼聯絡方法，並用假身分證躲藏在新北縣汐止的收容所工作，直到隔年3月警方跟監女友才終於被捕。

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》中山之狼徐偉展（下）。

不料徐偉展到案後一度供稱，「是被害女子要求他施予強暴」讓專案警方聽聞相當氣憤，後來偵訊時雖然承認了殺人及強盜性侵等細節，但開庭時又翻供，聲稱是遭警方刑求逼供，但從一審到更十審法官審酌證據，無一例外皆判徐偉展死刑，認定「所犯不容於人間社會，求其生仍不可得」，最高院2012年駁回上訴，死刑確定，至於潘姓表弟與戴姓少年則因性侵強盜分別判處20年、12年有期徒刑。

當年的小隊長陳豐盛如今已退休，他在真實犯罪Podcast《我在案發現場》中談到，由於廢棄空屋留有女性內褲及高跟鞋，當年專案小組懷疑過徐偉展犯下的殺人命案根本不只一件，被害人恐怕遠遠高過3人，表弟也聽徐偉展親自說過已用同樣手法性侵殺害過2名女子，並棄屍新店溪，其中一名被害人還是在酒店上班的……

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▼徐偉展冒用他人身分證潛藏在汐止收容所工作。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼徐偉展落網後態度囂張向媒體反嗆不能說我有犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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