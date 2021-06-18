義消第7大隊顧問團團長曾志耀義助愛心餐盒

▲義消第7大隊大隊長羅德春、顧問團長曾志耀及市議員林美燕提供防疫餐點，為第7大隊第一線的救護人員打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，防疫3級警戒，消防人員每日救災救護任務不敢鬆懈，緊繃的防疫工作澆不熄消防人員救人的心，義消第7大隊大隊長羅德春、顧問團長曾志耀及市議員林美燕提供防疫餐點，為第7大隊第一線的救護人員打氣，做消防人員最強力的後盾對抗病毒。

因應台南市疫情狀況，消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，第7大隊成立東門及南門兩支防疫專載隊負責台南市東區、南區及中西區高風險新冠病患的案件，同時轄區的中正、德興、灣裡、崇善及後甲等一般分隊也持續擔任救災救護的任務，在目前緊繃的疫情狀況讓消防人員備感壓力，此時非常感謝義消第七大隊顧問團團長曾志耀贊助防疫愛心餐盒和市議員林美燕的全力相挺，分3梯次每日中午提供分隊餐點，讓消防人員吃在嘴裡感動在心裡，必竭盡心力共抗疫情。

消防局第7救災救護大隊在此呼籲，疫情期間除了民眾外出全程配戴口罩，勤洗手保持社交距離外，一般民眾撥打119叫救護車之前，請先評估有沒有其他就醫替代方案，也請民眾務必詳實提供正確資訊（性別、年紀、意識狀況、是否發燒、呼吸是否正常或有其他不適症狀），避免濫用救護車，共同將有限的救護資源保留給急重症患者。

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