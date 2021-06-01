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台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

▲台糖長榮酒店體恤警消人員的辛勞，準備243份愛心餐盒，由志工隊送交市警一分局及消防局第一大隊崇善分隊慰問，市長黃偉哲及警察局長方仰寧特別到場慰勉，並感謝台糖長榮酒店暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台糖長榮酒店體恤警消人員的辛勞，準備243份愛心餐盒，由志工隊送交市警一分局及消防局第一大隊崇善分隊慰問，市長黃偉哲及警察局長方仰寧特別到場慰勉，並感謝台糖長榮酒店暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內COVID-19疫情嚴峻，警消人員因應疫情執行各項防疫措施，台糖長榮酒店體恤警消同仁的辛勞，1日晚上準備243份愛心餐盒，由志工隊送交市警一分局及消防局第一大隊崇善分隊慰問，台南市長黃偉哲及警察局長方仰寧特別到場慰勉，並感謝台糖長榮酒店的暖心。

台南市長黃偉哲表示，第一線的警消人員公務繁忙，除了平日的治安救護之外，更要協助防疫工作，十分辛勞，也因此當台南市收到中央配送的疫苗時，即安排給第一線的警消人員優先施打，以保護警消人員的健康，讓他們出勤能更安心。

▲台糖長榮酒店體恤警消人員的辛勞，準備243份愛心餐盒，由志工隊送交市警一分局及消防局第一大隊崇善分隊慰問，市長黃偉哲及警察局長方仰寧特別到場慰勉，並感謝台糖長榮酒店暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，警消人員每日為了維護市民的健康安全而努力，希望藉由這份美味的便當為警消加油打氣，盼每位警消人員在執勤之餘也能品嚐到營養均衡的餐點，充飽電後再繼續拼防疫，他更不忘提醒警察同仁應保有正確的防疫觀念，執勤時務必作好自身安全防護工作，並適度紓解工作壓力，才能繼續為民服務。

市警一分局分局長方國璽表示，感謝台糖長榮酒店致贈「防疫愛心餐盒」，他也回贈感謝狀，感謝該公司熱心公益，不遺餘力，關懷警消同仁，竭盡心力共抗疫情。

▲台糖長榮酒店體恤警消人員的辛勞，準備243份愛心餐盒，由志工隊送交市警一分局及消防局第一大隊崇善分隊慰問，市長黃偉哲及警察局長方仰寧特別到場慰勉，並感謝台糖長榮酒店暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局呼籲，現今疫情進入第三級警戒，民眾應落實防疫五大措施，包括：一、民眾外出全程配戴口罩，未戴口罩者，不再勸導逕予開罰；二、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，違反者嚴格法辦；三、餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，民眾少去多買，一次購足；四、結婚不宴客、喪禮不公祭；五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放。

另配合全面實聯制，居家隔離檢疫的民眾，也應遵守規定，不得外出，以盡全民防疫之義務，杜絕疫情擴散。

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