無人機科技跨局處合作應用 消防局義消通訊中隊與高速公路局南區養護工程分局簽署合作

▲台南市義消通訊中隊中隊長王璟瑞，與南分局代表岡山工務段段長陳素娥，共同簽署無人機科技跨局處合作應用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2019年2月成軍機能型資通訊義消，網羅具有資訊及無人機應用操作技術的義消人員，結合無人機科技應用，協助消防局救災，至今成效良好，義消通訊中隊為提昇救災作為，不斷創新不斷精進，並由中隊人員自行研發無人機廣播設備、吊掛設備為全國首創，於各項勤務上，發揮最大效益。

近期為擴大無人機創新應用，特別與無人機應用已有6年經驗的高速公路局轄屬單位南區養護工程分局（下稱南分局）進行技術交流，並共同委託專家學者研發自製繫留無人機，在多旋翼無人機上外掛電源模塊和複合繫纜，連接地面電源設備，代替原來電池，打破一般無人機飛行限制，飛行時間最高可達數天以上，在無人機的使用上有相當大的進展。

該繫留無人機搭載廣播設備導入民安7號演習，並協助於土石流演習場景救災演練，獲得各界好評。為使雙方橫向聯繫更加周全，利用繫留無人機提升雙方救災、高速公路橋梁檢測等業務工作更臻完善，雙方決議簽署合作備忘錄，加強雙方自製無人機技術交流，以提升用路人及台南市民安全，由義消通訊中隊中隊長王璟瑞及南分局代表岡山工務段段長陳素娥共同簽署。

台南市消防局李明峯局長表示，台南市政府要將台南打造成智慧城市，無人機是不可或缺的環節，希望由台南市消防局義消人員與高速公路局之技術及操作經驗交流，建立跨機關合作，彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展現黃偉哲市長打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心。

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