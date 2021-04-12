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太魯閣救災「親人在最深車廂」崩潰　義消拍照暖人心：我們盡力了

▲▼義消攝影師蔡哲文參與太魯閣救災，拍下許多振奮人心的照片。（圖／蔡哲文授權）

▲義消攝影師蔡哲文參與太魯閣救災，紀錄過程時，拍下這張醫師安撫小孩的照片，引廣大迴響撫慰許多人心。（圖／蔡哲文授權）

記者羅志華／花蓮報導

本職攝影師的義消蔡哲文參與太魯閣救災期間，拍下花蓮慈濟醫院吳坤佶醫師現場安撫孩童的照片，在網路上慰藉了許多受傷的心，但蔡先生走出那人間煉獄般的現場，心中卻仍有一塊停留在那，回憶當天，有些人他想救不能救、甚至得知親戚在隧道最深的那節車廂，深沉的無力感讓他感嘆，「大家真的都盡力了」，也道出救災人員的無奈，「我們也是需要幫助的人」。

蔡先生回憶，當天他本來有攝影工作，一早9點多看到太魯閣意外的新聞，起初以為不是太嚴重，但接獲通知「現場急需支援」，頓時覺得大事不妙；到了現場，死傷的慘況，立刻逼得消防弟兄面對一項痛苦的抉擇，「由於人數實在太多，依大量傷患救護辦法，已明顯死亡、瀕死的對象只能放棄，但如果在平常的車禍裡，那些人我們是會去救的」。

▲▼義消攝影師蔡哲文參與太魯閣救災，拍下許多振奮人心的照片。（圖／蔡哲文授權）

▲由於傷亡人數過多，救災人員被迫放棄部分傷勢嚴重者，對心理造成極大陰影。（圖／蔡哲文授權）

背負取捨的痛苦外，本次意外的幼、兒童遇害者，更讓育有3名子女的蔡先生特別難受，「平時我們處理的，大多是成年遇害人，但看到小孩子總讓我很受不了，這世上還有許多美好的事物，等待著他們去體驗，但一場意外，什麼都沒了」。

在隧道內的車廂，不僅是死傷最嚴重的區塊，部分遺體更因劇烈碰撞而破碎，蔡先生在一片黑暗的隧道中，忍著血腥及油味走到了最深處的車廂，這時突然接到來電，問他有沒有找到坐第8車廂的某親戚，他電話中分析現況、要對方先去醫院諮詢後，本以為親戚在車尾鬆了口氣，不料轉頭一問，才知道眼前的車頭，竟就是第8節車廂，當下一股深沉的無力感襲向心裡，最後的結局也叫人遺憾。

▲▼許多志工參與太魯閣救災。（圖／蔡哲文授權）

▲救災過程中，除志工支援外，更有部分輕傷者自願幫忙，大家不分身分全力救災，讓蔡哲文相當感動。（圖／蔡哲文授權）

但在這片煉獄中，人性的光輝卻更加閃耀，除部分輕傷民眾自願協助救災外，也有不少志工參與其中，甚至連遺體搬運也沒在怕，蔡先生做為義消，對這些事早有覺悟，但當下大家不論身分、凝聚在一起全力救災，叫他十分感動，他也藉著攝影專業，一方面記錄救災，另一方面，也想捕捉激勵人心的片段，一張白袍醫師抱著孩童的照片，引起了廣大迴響。

「當時媽媽受傷倒地，小孩傷勢雖無大礙，但受了驚嚇一直討抱，消防員想充當奶爸卻不被領情，一旁的吳醫師見小孩哭到不行，便出手支援」，本次救災的影像中，蔡先生篩選了幾張放在網上，希望能憑著暖訊息慰藉大眾，但多數人沒看到、那些殘酷且真實的畫面，卻狠狠刻在所有救災人員的心裡，「事後我在火車上整理救災照，旁邊的乘客好奇瞄了幾眼，沒多久就衝去吐了…」。

「救災幾個小時後，我便自請離開，再待下去真的要崩潰」，蔡先生表示，回程剛下車時，一陣噁心感讓他直接吐了出來，接下來的3、4天裡，只能靠酒精麻痺自己才能入睡，「一閉上眼，那些畫面都來了」，不少消防弟兄也不好受，在消防局安排的輔導中，首先要大家將感受「說出來」。

▲▼義消攝影師蔡哲文參與太魯閣救災，拍下許多振奮人心的照片。（圖／蔡哲文授權）

▲許多救災人員被現場慘況震撼，至今仍在接受輔導，蔡哲文感嘆「救災人員也是需要被幫助的一群」。（圖／蔡哲文授權）

「親友們貼心地不在我面前講救災，有些事，需要沉澱後才能釋懷」，但哪怕講一次就痛一次，蔡先生仍願意受訪，除認為分享能讓他成長外，有些話也必須說出來，「這次災情的慘況，讓部分網友、甚至少部分單位，質疑花蓮消防做得不夠好，但哪怕只是一句無心的提問，對救災人員都是又一次的傷痛，大家真的盡力了」。

事件發生過了11天，蔡先生受訪時，正巧才剛從消防局的輔導下課，「有些老學長10、20年資歷，經歷這次都說受不了，更別說一些資淺的學弟」、「有時救災太難過吃不下，仍要逼自己把食物吞下去，為下一場救災準備」，他鼓勵弟兄們多找人談談，也別避諱去心理諮詢，「有時候任務結束，我們的療傷才正要開始」。

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