麟洛義消顧問團母親節防火宣導晚會　消防局長：滿滿感謝＋祝福

▲麟洛義消顧問團舉辦「母親節警消義消防火宣導聯歡晚會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

麟洛義消顧問團9日晚舉辦「母親節警消義消防火宣導聯歡晚會」，席開數十桌，場面相當熱絡。

▲▼消防局長林美雪致詞。

消防局局長許美雪、麟洛鄉長鍾慶平、縣議員宋麗華、縣議員陳明達、警消大隊長陳弈、搶救科科長黃基峰、警消分隊長汪明華、義消分隊長林千田、感謝各界長期以來支持消防工作。

鄉長鍾慶平表示，慶祝母親節聯歡晚會，與會貴賓都是打火兄弟姊妹們的家眷婆婆媽媽，祝妳們母親節快樂。事實上，所有義消弟兄長期不辭辛勞協助救火、救援行動，更為了人命搶救，義消弟兄放下手邊工作以及與家人團聚，全力投入任務，無私奉獻的精神令人敬佩，更可說，是現今的救苦救難活菩薩。

義消分隊長林千田指出，麟洛義消弟兄都有很強烈的共識，每次協勤全隊服裝必定一致，展現團隊精神，麟洛義消同仁，都深感參加消防工作是一項無上的光榮，然而，義消團體也需要經費，感謝顧問團全力支持與協助，讓義消團隊無後顧之憂。

局長許美雪表示，經由這次宣導活動晚會，縣內各分隊轄區執行發放安裝住災警報器，呼籲民眾配合安裝以降低火災發生率，確保民眾生命財產安全，共同打造零災害城市。並感謝義消分隊長林千田的支持與愛護，讓義消弟兄在執行各項救災勤務上都能順利圓滿，也期望在林分隊長千田的帶領下，麟洛義消分隊能確保轄區無災無難，讓民眾才得以安居樂業，生命財產更加安全。

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