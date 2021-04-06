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「隧道徒手撿殘肢」義消雙手都是血：救援第一！他鼻酸：陰影很大

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號「空間錯覺」增救援難度。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

4日因一輛離譜工程車滑落．造成太魯閣50人喪命，由於撞擊力猛烈，造成死者遺體殘缺，一名加入救援行動的義消賴建良鼻酸表示，現場幾乎四肢都是分離的，當時他徒手在隧道裡撿殘肢，「整雙手都是血」，並趕緊拿袋子包起來，「一直撿一直撿」，只希望罹難者有完整的身體。

據《東森新聞》報導，賴建良感慨，進入隧道展開搜救時，「我沒有手套，就是用手去用（殘肢），發現整雙手都是血」，更急迫的是，英雄袋根本數量不夠，只好拿遮蔽物把死者蓋住，要求大夥別踩到罹難者，「怕不小心踩到會對祂們不太尊敬。」

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▲▼徒手撿起亡者殘肢 菜鳥義消勇抗恐懼：救人第一（圖／翻攝東森新聞）

▲賴建良雙手鮮血撿殘肢。（圖／翻攝東森新聞）

「救人第一，能救多少人，就救多少人！」賴建良難過回憶，只要有罹難者的屍塊，就全部用袋子包起來，過程中一直撿一直撿，「看到哪邊有頭髮、有腿的」，絕對都趕緊裝入袋子裡，只希望罹難者有完整的身體。

另一位參與救援的吉安分隊義消林宇祥鼻酸表示，幾乎每一節車廂，旁邊都是遺體，幾乎不是完整的狀態，加上離隧道出口有一段距離，「我們是用人接力，用長背板，大家一起合作從車頂運送。」

儘管救援任務已完成，但賴建良與林宇祥坦言，至今陰影一直盤踞在心中，晚上返家時，「救人畫面浮在我們頭上，有腸子跑出來、腿斷掉、身體一半的、頭顱破裂的」，就連早上也睡不著。

▼兩人睡覺閉眼，都會想起事故現場。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼徒手撿起亡者殘肢 菜鳥義消勇抗恐懼：救人第一（圖／翻攝東森新聞）

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