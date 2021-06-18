今增21死！90多歲翁4月「因其他疾病」住院　「四次採檢」才確診

各縣市開放高齡者施打疫苗，但至今已有多人接種後猝死，今（18）日嘉義縣中埔鄉某安養中心85歲鍾姓老婦17日接種，今日上午被安養中心照服員發現失去意識，隨即由救護車送往醫院急救，但到院已無呼吸心跳，相關案例引發人心惶惶，也疑惑「疫苗險」該不該保？對此，台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元表示，從投保目的來說，會想為自己規劃疫苗險，是為了轉嫁疫苗施打後出現不良事件會發生的損失，這種損失一個是工作收入損失，另一個則是醫療費用支出，但民眾在規劃疫苗險應「有需求再投保」，才能發揮效益，而最需要考慮購買疫苗險的人