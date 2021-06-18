今增21死！90多歲翁4月「因其他疾病」住院　「四次採檢」才確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增188例COVID-19確定病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。其中有1名90多歲男性（案9423）4/24因其他原因住院，在5/18、5/19、5/21做PCR採檢都是陰性，6/1座第四次採檢才確定陽性，6/3確診，6/10死亡。
今日新增21例死亡個案，為男性12位、女性9位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月13日，確診日介於5月19日至6月15日，死亡日介於6月10日至6月16日。
▲0618新增確診病例。（圖／指揮中心提供）
另外，今日新增187例本土病例，為83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月29日至6月17日。個案分佈以新北市76例最多，其次為臺北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，臺中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。
▲6月18日新增死亡COVID-19確診個案表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）
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