雲林2長者打疫苗48小時後過世　死因待查暫無法獲20萬慰助金

▲雲林縣長張麗善今日下午前往崙背鄉長者家中慰問家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣累計4起施打疫苗後死亡案件！今(18)日的2位長者接種疫苗後亡故，分別為元長鄉一名83歲的有腎臟病史的老婦人，崙背鄉85歲老翁則有癌症病史，因距離接種疫苗超過48小時，雲林縣衛生局目前正釐清死因是否與施打疫苗有關，故暫時尚未能獲得縣府提供的20萬慰助金，雲林縣長張麗善意在今日下午立即前往慰問家屬。

雲林縣長張麗善表示，今日得知有2例施打疫苗之後在短暫時間內死亡，但我們是來關心及了解整個狀況，元長鄉的個案是在15日施打，但16日他是依正常情況的到醫院洗腎，後來發現人工血管阻塞無法洗腎，導致死亡，這部分針對死亡原因與疫苗之關聯性是否有直接關係，今天除了慰問之外，我們也向家屬表達所有的申訴管道跟尋求他們權益的保障，縣府將全力協助。

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另外崙背的案例是在家屬在晚間通報消防局，出動救護車協助他到醫院就醫，距離15日的施打已經超過48小時以上，所以這個案例我們一樣會進行關心、暸解他的情況，針對所有鄉親本身因為在短期內施打疫苗所產生的身故，我們都會釐清暸解真正的狀況，甚至為其爭取應有的權益，縣府都會全力地來協助。

據了解，元長鄉往生長者是一名83歲女性，有洗腎、第三期慢性腎臟病史；15日施打AZ疫苗，昨(17)日突然身體不適，經送往醫院急救，仍然不治，由於老婦曾施打過疫苗，院方通報衛生局，而老婦有第三期慢性腎臟病，為洗腎病患，施打疫苗後持續感覺身體疲倦與嗜睡，至第3天仍未有改善，經送醫搶救無效，家屬相當悲痛。

崙背鄉往生長者是85歲男性，有癌症病史，同樣在15日接種疫苗，也是在昨日晚間突然出現嚴重身體不適，家屬昨晚8點多打119報案，由消防局救護車送醫救護，經緊急送醫急救，仍然回天乏術，家屬對帶阿公施打疫苗相當自責。

縣長張麗善強調，這兩名長者都在施打疫苗後48小時死亡，將等釐清相關原因後，發放慰助金，並呼籲民眾，接種疫苗後如果有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗。雲林縣衛生局表示，長者死因是否與施打疫苗有關仍待調查，將尊重家屬意願協助釐清，若與疫苗接種有相關性，將會協助家屬提預防接種受害救濟申請。

▲雲林縣長張麗善今日下午前往元長鄉長者家中慰問，衛生局長曾春美向家屬表示，會釐清暸解真正的狀況，甚至為其爭取應有的權益，縣府都會全力地來協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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