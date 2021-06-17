天天追《火神》+清冠一號　確診妙齡女開心出院！醫：樂觀是關鍵

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣今年確診累積人數為251人，其中1名20多歲的張姓女患者，入住彰化醫院後採中西醫合併治療，服用5月底上市的清冠一號11天後，CT值從19.3升到31.6，無傳染他人風險，順利出院。院方指出，住院期間，彰女不但在病房內與親友聊天、打遊戲，還將台劇「火神的眼淚」全部追完，自始至終都勇敢面對病情，除了藥物幫助外，樂觀開朗的心情更是讓她病情好轉的關鍵。

▲張女樂觀面對病情，與彰化醫院中醫科主任馮天祥視訊時開心比「YA」，馮天祥也豎起大拇指鼓勵。（圖／彰化醫院提供）

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院方表示，張女是在6月2日確診住進負壓隔離病房，確診前2天有咳嗽、流鼻水，以及身體感到疲倦等症狀，經徵詢張女同意，她開始服用台灣清冠一號。

張女表示，她覺得清冠一號是新的中藥方，可以一試，在服用幾天後，覺得精神開始好轉，不再疲倦，變得很有精神，這是她自己可以感受得到的。她提到，在得知確診時並沒有感到天崩地裂，認為既然染上了就勇敢面對，聽從醫師的話，好好治療，所以她接受安排住進病房，情緒上沒有太大的起伏，反而家人朋友比她還緊張。

▲彰女服用台灣清冠一號11天後CT值快速降低。（圖／彰化醫院提供）

張女也說，住院期間，她的生活就是聊天、追劇、打遊戲，10多個親朋好友讓她每天聊天聊不完，也是這群人每天鼓勵，讓她忘記染疫的可怕，她還跟著他們一起追劇，把台灣火紅的消防職人劇「火神的眼淚」看完了，她告訴自己，要像消防隊員一樣，勇敢面對，如果還有精力，就打打遊戲，一天很快就度過。

彰化醫院中醫科主任馮天祥指出，台灣清冠一號經衛福部核准使用，是國家中醫藥研究所等研究團隊實證有效治療新冠肺炎的藥方，在臨床上服用者感覺不一，大部分人表示沒有特別的感覺，張女則是覺得精神變好，整體效益還需要更大規模的數據分析。馮天祥認為，除了藥物的幫助之外，張女正向面對染疫，樂觀以對，也是她病情好得快的關鍵。

根據醫護人員的觀察，有些確診者總覺得被關在病房裡很不自由，對染疫很怨恨、對病情很無力、對餐點很抱怨，整天憂鬱焦慮，對病情總是不好；對比之下，張女卻住得很自在，樂觀面對自己的病情，遇到醫護人員總是滿臉笑容，還會對醫護加油打氣。

彰化醫院胸腔內科醫師張子晏表示，張女確診住進負壓隔離病房後，採取中西醫合併治療，CT值很快從19.3升到31.6，顯示病情很快好轉，13日就達出院標準回家，不過返家後必須再居家隔離7天。

▲彰化醫院胸腔內科醫師張子晏。（圖／彰化醫院提供）

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