金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

記者林名揚／金門報導

金門15日正式開打疫苗，不過17日卻傳出有婦人在疫苗施打後出現頭暈不適的現象，金門縣長楊鎮浯對此表示，在民眾接種完疫苗之後，都會維持高強度、高頻率的關懷，如有異常情況，也都有醫護隨時可以處理，請民眾務必安心來打疫苗。

▲金門17日疫苗接種傳出有75歲婦人打完後頭暈不適。上圖非當事人。（圖／記者林名揚翻攝）



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台灣各縣市15日正式開打疫苗後，各地卻傳出有多起長者疑似因為施打疫苗不適而猝死的案例，17日金門縣也傳出有一名75歲的婦女施打完後，出現頭暈不適的症狀，金門縣衛生局也對該名婦人進行留觀處置。

縣長楊鎮浯表示，17日為大型接種站啟用的第二天，整體的施打狀況相當順暢，並採用車列接送的方式來達到分流、分區與分時的目的，避免造成群聚，至於台灣本島傳出多起疑似因施打疫苗而猝死的案例，縣府擔心會降低民眾的接種意願，會再以民政系統配合村里長來鼓勵民眾進行接種。

楊鎮浯說，民眾施打完疫苗後，縣府也會維持高強度、高頻率的關懷，把後續接種完應該做的準備都詳細告知民眾，若出現異常情況，也會馬上通報醫護，讓縣民打疫苗可以安心，打完後也能放心。

▲▼金門疫苗接種。（圖／記者林名揚翻攝）

