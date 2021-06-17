造冊5萬人已施打4萬人　桃市府：疫苗安全無疑慮

▲桃園市疫苗接種造冊5萬餘人已有4萬餘人前來施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園15日正式啟動高齡疫苗接種計畫，造冊5萬餘人，實際施打人數已來到4萬餘人，總施打率達72%。市長鄭文燦表示，若再加上長照住民與洗腎患者，施打率達到近9成左右，顯示市民對於防疫的重視與支持，也顯示出分齡、分組、分流的成功，不過鄭文燦也提到，18日的疫苗施打將會暫時停止一天，19日會再啟動28個接種站，針對79到80歲年齡層的長者進行施打。

桃園15日正式啟動高齡疫苗接種計畫，造冊人數為5萬7913人，截至17日為止，已施打4萬728人，總施打率來到72%。鄭文燦也指出，72%的接種率並不包括長照機構的住民以及洗腎的病患，若再加上1萬2000名長照住民與7千名洗腎病患，施打率將從72%大幅提升至近9成。同時，桃園也針對不在籍卻有居住事實的民眾進行施打，3天已接種近4千人，預計將會突破5千人，但鄭文燦也對中央喊話，希望中央下次在分配疫苗時，能將不在籍的民眾的疫苗數量也算進去，減少移動群聚的同時，也能為桃園市民爭取到最大的利益。

鄭文燦指出，至於桃市獨居老人疫苗施打的部分，桃市共有2,400多位獨居老人，81歲以上的獨居老人，17日的施打率已來到9成，是全國最高。不過也因為疫苗開打至今，已傳出多起疑似因施打疫苗而猝死的案例。桃市府回應，桃園市目前沒有因為施打疫苗而猝死的案例，桃市府也強調，根據3天的經驗來看，疫苗基本上是安全的，呼籲有符合資格的長者務必盡快前來施打，若有因施打疫苗後出現不適症狀的，衛生局也會再經由電話聯繫確認情形，提供家屬協助。