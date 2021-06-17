狠父虐死6月女嬰！做成木乃伊放冰箱　再揪小三海灘挖洞埋屍

▲桃園市龍姓男子虐殺僅7個月女嬰致死案，去年在桃檢應訊時一副無所謂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

印尼籍桃園市龍姓男子去年6月間向前妻陳女要錢被拒，竟對還不滿6個月大女兒掐脖重摔洩恨，未料發現女嬰沒呼吸心跳，竟不思送醫急救，反以膠帶纏繞放入冰箱冰存，再找小三林姓女子到40公里外的新屋海濱埋屍企圖掩蓋真相，因龍姊發現姪女失蹤意外讓這起虐嬰案曝光，陳姓前妻痛訴「女兒被捆成木乃伊」讓其痛心不已；桃園地院17日宣判龍男依故意對兒童傷害致死等罪，重判龍10年10月，陳姓前妻與林女則依遺棄致死罪判分別6月、5月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，24歲的龍姓男子是印尼籍華僑，與陳姓前妻育有2名女兒，去年6月14日，龍男向陳索錢遭拒竟遷怒在旁哭鬧的女嬰，龍將女嬰高舉猛摔4、5次，後來還以毛巾摀住女嬰口鼻凌虐致死，陳女則在旁不敢阻擋，任由龍男施暴，後來女嬰停止呼吸心跳後，不但未即時送醫，竟以黑色塑膠袋包裹成類似木乃伊放入冰箱冰存，3天後取出，夥同小三林姓女子放置機車坐墊下行李箱，一起載到新屋區永安海濱沙灘埋屍企圖掩飾真相。

▲桃園市龍姓男子虐殺僅6月大女嬰致死案，警方會同海巡人員在現場開挖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

龍男在檢方複訊時坦承酗酒後與妻子爭吵，失手打死女嬰，再以塑膠袋裹屍冰存，陳女則指稱目睹龍男施暴，還曾以橡皮筋彈射女嬰。林女則說，龍男告訴她「要處理弟弟小孩遺體」，但不知道是龍的女兒等語，檢方偵結依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌將龍男等3人起訴，並建請法院從重量刑。

桃院審訊陳女時，陳女辯稱「每天都夢到小孩，真的很痛苦！」因龍私下威脅她，嚇到不知該怎麼辦，才與龍串證稱女嬰從床上掉落致死等語。龍男則避重就輕，發現女嬰死亡後不知所措才冰存在冰箱裡；林姓女子則辯稱，是龍男告訴她弟弟小孩死亡請她幫忙，後來才知道是龍男的女兒。

▲楊梅警方在新屋海灘挖掘女嬰遺體。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院17日宣判，龍男依成年人故意對兒童犯傷害致死罪、遺棄屍體罪，分別判處龍男10年6月與8月，應執行10年10月；陳女則依遺棄屍體罪判處6月有期徒刑，得易科罰金，被訴傷害致死部分則無罪。林女依遺棄屍體罪判處5月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並應在判決確定起1年內向公庫支付5萬元，本案還可上訴。

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