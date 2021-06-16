快訊／桃園男猝死！從事物流業失聯　弟開門驚見倒床上死亡多日

▲從事物流業的陳姓男子，15日深夜被弟弟與房東發現陳屍租屋處，身體發黑浮腫，檢方將追查死因。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市租屋的陳姓男子15日深夜被發現陳屍大園區租屋處床上，陳男弟弟與房東發現後報警處理，警方發現陳男身體發黑浮腫，研判死亡應有好幾天，由於正值疫情期間，家人憂心其死因，弟弟向警方說，哥哥獨居在租屋處，3天前曾聯繫過，但之後就沒再聯繫，由於現場沒有外力介入，亦無打鬥痕跡，已報請檢方相驗，釐清真正死因。

大園警分局指出，死者是50歲的陳姓男子，在桃機附近從事物流業，由於這幾天其弟弟一直無法連繫上，15日晚間11時許會同房東到其租屋處查看，驚見陳男倒臥在床上，早已無呼吸心跳且全身發黑，身體已出現浮腫現象，因已明顯死亡，消防人員到場後亦未送醫。

據指出，陳男從事物流業，最近因疫情關係，被家人發現在租屋處猝死後，擔心可能與疫情有關，警方現場蒐證在房間內未發現有外力介入與打鬥等痕跡，警方先向大園區衛生所申請行政相驗，但因無法確定死因，轉向桃檢申請司法相驗，桃檢指出，將會同法醫採集檢體送驗，以確定是否染疫與釐清真正死因。

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