沒乖乖吃飯！高雄4歲童遭生母「藤條暴打」亡　法醫看屍嘆：都是傷

▲高雄一名4歲男童被打死。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫123RF）

記者蔡儀潔／綜合報導

虐童案層出不窮，高雄一名4歲男童因「沒遵守約定」，把食物含嘴巴不吞下去，被劉姓母親藤條處罰，導致兒子橫紋肌溶解症、腎衰竭，送醫後不幸死亡，身上還被發現有多處新舊鈍力傷。

判決書指出，男童的洪姓父親從事製造業、開公司，跟有護理師執照的劉女婚後育有2個兒子。劉女主要負責照顧小孩，也協助丈夫公司業務，但疑似因為壓力過大，導致她有嚴重憂鬱和焦慮，就醫診斷出個性「急性子」、「完美性格」、「責任感重」，身心狀況持續沒改善。

2018年間大兒子讀國小1年級，小兒子時年4歲。洪男3月30日認為小兒子有拿電視遙控器，卻又說謊，拿藤條毆打，造成其左手臂、臀部、雙側小腿有大量瘀傷。

同年4月4日晚間，劉女認為小兒子吃晚餐時，把食物含在嘴巴不願吞下去，勸戒仍不聽話，且違反之前親子之間的「約定」，下秒憤怒失控，拿出藤條瘋狂狠打。由於4歲男童閃躲而打到頭、手及身體，不料4月6日凌晨1點多，小兒子突失去氣息，送醫後於3時2分不幸死亡。

醫院發現，4歲男童因毆打造成橫紋肌溶解症累積，併發急性腎小管壞死，及皮下軟組織大面積出血，送到醫院前已沒自主呼吸跟心跳。

法醫解剖發現，男童頭、軀幹及四肢多處新舊鈍力傷，包括頭部的額部、耳朵、嘴角瘀傷及擦挫傷，身體的背部、腋下後方、左臀下多處擦挫傷及瘀傷，四肢的小腿、腳掌背可見明顯棍棒傷，也跟警方查扣的藤條吻合。

▲4歲男童被發現身上新舊傷都有。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

事後，洪男承認拿藤條教訓小兒子。劉女起初則認拿藤條打，審理時卻改口辯稱用的是「愛的小手」。合議庭依法醫報告認定，男童的左右小腿後面皮下軟組織大面積出血、橫紋肌溶解，使釋出已達致死量的肌球蛋白，造成急性腎小管壞死，進而致死，因是劉女毆打的新傷奪命。

一審考量劉女有憂鬱症減刑，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判4年2月，並依成年人故意對兒童犯傷害罪判洪姓男子判4月，得易科罰金；但上訴後，二審合議庭認定洪姓男子於案發當年的1月也曾毆打小兒子，改依2個傷害罪判1年。