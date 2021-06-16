桃機邊境人員爭取疫苗注射　鄭文燦：應要有更好的防疫保護

▲鄭文燦16日表示，邊境人員疫苗注射會尊重中央與民航局安排，但支持機場防疫人員應有更好的防疫保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，不少桃園機場邊境人員反映尚未接種疫苗，桃園市長鄭文燦16日表示，桃園國際機場是防疫第一線，防疫管制比較嚴格，防疫保護應該要比較周全，桃機公司向民航局提案造冊9千多人，第一輪核定5千人，這部分尊重中央與民航局決定，他個人立場希望應該要有更好的防疫保護。

針對桃機邊境人員爭取注射疫苗，鄭文燦16日主持防疫專案會議時指出，桃園機場是防疫第一線，其防疫管制比較嚴格，防疫保護也應該較周全，他一直都支持國家基礎設施應該要有更好的保護力。桃機公司有600人，但卻有100個以上單位在機場設置服務單位，領有管制區工作證者則有3萬5千人，應該要按照風險高低，分級造冊來決定施打對象。

鄭文燦說，桃機公司有向民航局提案造冊9千多人注射疫苗，第一輪核定5千人，包括海關、移民、檢疫與安全四大領域邊境人員，這部分應該要納入疫苗接種，但該怎麼安排則要尊重CDC與民航局決定。

鄭文燦認為，部分桃機人員會選擇請市府協助，不管請哪個單位協助，我們都會協助接種工作，至於名冊與接種名額，這部分由中央疫情指揮中心統一考量後決定。以個人立場而言，他認為桃園在防疫的第一線，機場工作人員大概半數是桃園市民，希望要有更高防疫管制，也要有更好防疫保護。

▲針對桃機人員爭取疫苗注射，桃園市長鄭文燦支持機場防疫人員應有更好的防疫保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，中央疫情指揮中心今天說有一萬劑莫德納要撥給交通部使用，鄭文燦說，在前一階段有支援過桃機公司與航空公司機組員，但我們額度真的不夠，桃園配賦疫苗額度大家看得到，如果支援機場，我們就會少一萬劑，我們也是依據造冊施打。後來曾建議中央，機場與航空公司要單獨計算數量，中央疫情指揮中心與行政院應該會接受此建議。

鄭文燦強調，因民航機組員防疫管理是非常重要課題，也是民航局目前最重要任務，交通部應該會把這部分納為重點工作。目前七家航空公司、三大體系，都有分別向中央造冊，包括子公司、地勤、空廚、儲運等，我認為風險高的要先施打，像機組員第一劑大部分都打了，他們需要打第二劑，這一萬劑怎麼分配，由三家主要航空體系、七家公司與交通部與民航局來決定。

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