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吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命...她旁觀　冰封3天埋屍沙灘

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▲桃園檢警今年6月間查出龍姓男子涉嫌虐殺6月大女嬰後埋屍新屋區沙灘，警方在現場起出女嬰屍體。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年6月間查出龍姓男子涉嫌虐殺6月大女嬰後埋屍新屋區沙灘，警方在現場起出女嬰屍體。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍姓男子今年6月間與妻子爭吵後，竟遷怒於未滿6月女嬰，先徒手抓住女嬰領口與頸部，高舉後往嬰兒床旁大床猛摔數次，再以嬰兒包巾摀住女嬰口鼻，再徒手毆打臉部與身體等處，陳姓妻子在旁目睹卻未阻止，後發現女嬰已無呼吸心跳，2人竟將屍體放冰箱冷藏3日，再夥同林姓女子搭計程車至新屋永安漁港沙灘埋屍，後被龍男姐姐查出女嬰下落不明始揭露上情，桃檢20日偵結將龍男依傷害致死、陳女依遺棄致死罪嫌起訴，並請法官加重判刑。

▲桃園檢警今年6月間查出龍姓男子涉嫌虐殺6月大女嬰後埋屍新屋區沙灘，龍男在桃檢偵訊前面露無奈表情。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年6月間查出龍姓男子涉嫌虐殺6月大女嬰後埋屍新屋區沙灘，龍男在桃檢偵訊前面露無奈表情。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，24歲的龍姓男子與同為24歲的陳姓妻子2人在今年6月14日下午 2 時許，在位於中壢區住處因細故爭吵後，龍男竟遷怒在嬰兒床未滿6月的女嬰，徒手抓住女嬰領口與頸部，高舉後往床上猛摔數次，再以嬰兒包巾摀住其口鼻，怒氣不歇再徒手毆打女嬰臉部及身體等處，陳女在旁目睹卻未上前制止，目睹龍男對女嬰毆打數分鐘後，發現女嬰頭部有外傷，且呼吸心跳微弱，竟未送醫治療。

▲桃園市龍姓夫妻虐殺7月大女嬰致死案，女嬰陳姓母親偵訊前一臉虛弱表情。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍姓夫妻虐殺7月大女嬰致死案，女嬰陳姓母親偵訊前一臉虛弱表情。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

龍男與陳女見女嬰死亡，為隱瞞死因居然以塑膠袋與嬰兒包巾包裹女嬰遺體，再以黑色膠帶封口後放入冰箱冷藏，3天後再17日下午3 時許，龍男、陳女將女嬰遺體放在機車置物箱內，騎至中壢區利民路某超商，購買冰塊放置女嬰遺體上降低溫度，再找來林姓女子共同搭乘計程車至新屋區永安漁港埋屍，3人在新濱二號橋南側500公尺處沙灘挖洞埋屍。

楊梅警方後來根據龍男姊姊報案後，19日清晨在新屋沙灘起出女嬰屍體，始揭露龍男惡行，報請桃園地檢署檢察官偵辦，承辦檢察官依法聲押龍男獲准，歷經數月偵查，龍男起出否認犯行，辯稱係女嬰自己從30公分高床鋪摔下致死，後來發現女嬰沒有呼吸心跳，夫妻倆才驚覺事態嚴重，因2人都沒錢送醫急救，確認女嬰死亡後擔心發出異味才以塑膠袋裹屍，放入冰箱冷藏。

檢方率法醫相驗後發現，女嬰後腦有多處傷痕，研判遭到外傷致死，解剖後查出頭部外傷導致蜘蛛網下出血，引起中樞神經休克死亡，檢方將龍男依涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴，陳女與林女則依遺棄屍體罪嫌起訴，檢察官並向法院建請對龍男、陳女從重量刑。

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