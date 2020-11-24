狠父狂「巴頭」打死14天男嬰！二審重判18年遭撤銷發回

▲林姓男子打死14天大的男嬰，最高法院撤銷發回更審。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子與郭姓女子交往並產下男嬰，不過男嬰才14天大時，半夜大哭，林男竟動手狂「巴頭」，男嬰頭頂、額頭、雙頰全都被打到傷痕累累，最後腦部出血死亡。一二審均依照「家暴傷害致死罪」將他重判18年。案經上訴最高法院，最高法院24日撤銷本案，發回高等法院更審。

判決指出，本案林姓男子男女關係複雜，他與男嬰的生母郭姓女子交往同居，直到快50歲才老來得子；此外，2人居處還有一名林姓女子，也與林男同居。本案發生後，林男原本打算將男嬰草草埋葬，但生母郭女良心發現，5個月後提出告發。檢方對郭女以及同住的林女進行偵辦，最後對2女均做出不起訴處分。

林男涉案部分，檢方調查指出，本案發生於去年3月26日凌晨，當時才出生14天的男嬰，半夜哭鬧不休，林男被男嬰吵醒，憤而使勁拍打男嬰頭頂、額頭，結果男嬰哭鬧得更嚴重，林男再掌摑男嬰的雙頰約10分鐘，男嬰終於停止哭鬧。郭女趕忙將男嬰抱走，直到清晨6點多，發現男嬰已經死亡。

郭女告知林男後，林男不慌不忙，先在男嬰肚子蓋上紅色符咒，接著由林女開車載著林男、郭女以及男童屍體，南下嘉義找林男的父母，打算處理掉屍體，但遭林男父母拒絕。一夥人又開車回到桃園，硬著頭皮將屍體送醫，醫院通報虐嬰，林男等人扯謊說母親幫男嬰洗澡時，不慎讓男嬰掉出澡盆外才摔傷。但郭女良心不安，一直到事發後5個月，才向檢警自白，檢方隨即聲押林男獲准，並於去年底提起公訴。

一二審均認定林男涉犯「家暴傷害致死罪」，均判刑18年。其中二審高等法院還痛批林男身為男嬰父親，竟未善盡撫養、教養責任，僅因男嬰哭鬧就動手打死男嬰，惡性重大。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為原審並無調查林男是否有殺害男嬰的殺人故意，故原判決有所疏漏，撤銷發回更審。