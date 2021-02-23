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男嬰半夜哭竟狂「巴頭」打死他！冷血父回法官：別判死就好

▲桃園市胡姓婦人今年7月間因5月大男嬰哭鬧不停，安撫無效後竟劇烈搖晃與拋接，導致男嬰出現四肢僵硬，胡婦送醫急救後才挽回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園林姓男子打死14天大的男嬰，竟求法官不要判死就好。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子與郭姓女子交往並產下男嬰，不過男嬰才14天大時，半夜大哭，林男竟動手狂「巴頭」，男嬰頭頂、額頭、雙頰全都被打到傷痕累累，最後腦部出血死亡。一二審均依照「家暴傷害致死罪」將他重判18年。案經撤銷發回，高院更審審理時，林男竟冷血求法官「不要判死刑，剩下的都沒關係」。

本案林姓男子無正當職業，對外宣稱自己擁有法力，是大法師。而他男女關係複雜，除了與男嬰生母郭姓女子交往同居，直到快50歲才老來得子，2人居處還有一名林姓女子，也與林男同居。本案發生後，林男原本打算將男嬰草草埋葬，但生母郭女良心發現，5個月後提出告發。檢方對郭女以及同住的林女進行偵辦，最後對2女均做出不起訴處分。

檢方調查林男涉案部分，本案發生於2019年3月26日凌晨，當時才出生14天的男嬰，半夜哭鬧不休，林男被男嬰吵醒，憤而使勁拍打男嬰頭頂、額頭，結果男嬰哭鬧得更嚴重，林男再掌摑男嬰的雙頰約10分鐘，男嬰終於停止哭鬧。郭女趕忙將男嬰抱走，直到清晨6點多，發現男嬰已經死亡。

郭女告知林男後，他先在男嬰肚子蓋上紅色符咒，接著由林女開車載著林男、郭女以及男童屍體，南下嘉義找林男的父母，打算處理掉屍體，但遭林男父母拒絕。一夥人又開車回到桃園，硬著頭皮將屍體送醫，醫院通報虐嬰，林男扯謊說母親幫男嬰洗澡時，不慎讓男嬰掉出澡盆外才摔傷。但郭女良心不安，一直到事發後5個月，才向檢警自白，檢方隨即聲押林男獲准，並提起公訴。

一二審均認定林男涉犯「家暴傷害致死罪」，均判刑18年。案經最高法院撤銷發回，高院更一審22日開庭審理時，林男坦承犯行，但辯稱只有打男嬰7、8下而已，最後求法官「不要判死刑，剩下的都沒關係。」他還當庭對郭女嗆「給兒子和妳一個交代，有滿意嗎？」檢方則認為林男犯行重大，建請法院仍加重其刑。全案辯論終結，訂於3月15日宣判。

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