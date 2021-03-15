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社會 社會焦點 保障人權

狂打頭虐死14天大男嬰　桃園狠父改以殺人罪重判19年

▲桃園市胡姓婦人今年7月間因5月大男嬰哭鬧不停，安撫無效後竟劇烈搖晃與拋接，導致男嬰出現四肢僵硬，胡婦送醫急救後才挽回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園林姓父親狠心打死14天大的男嬰，更審改判19年。此為示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子與郭姓女子交往並產下男嬰，不過男嬰才14天大時，半夜大哭，林男竟動手狂打頭，男嬰頭頂、額頭、雙頰全都被打到傷痕累累，最後腦部出血死亡。一二審均依照「家暴傷害致死罪」將他重判18年。案經撤銷發回，高院更審審理後，認為林男有殺人不確定故意，15日改依殺人罪，再加重改判為19年。可上訴。

本案林姓男子無正當職業，對外宣稱自己擁有法力，是大法師。而他男女關係複雜，除了與男嬰生母郭姓女子交往同居，直到快50歲才老來得子，2人居處還有一名林姓女子，也與林男同居。本案經男嬰生母郭女告發後，檢方對郭女，以及同住的林女進行偵辦，最後對2女均做出不起訴處分。

至於林男涉案部分，檢方調查指出，本案發生於2019年3月26日凌晨，當時才出生14天的男嬰，半夜哭鬧不休，郭女雖努力安撫但仍無效，最後林男被男嬰吵醒，怒火中燒的林男先使勁拍打男嬰頭頂、額頭，結果男嬰當然哭鬧得更嚴重，林男再掌摑男嬰的雙頰約10分鐘，男嬰終於停止哭鬧。郭女趕忙將男嬰抱走，直到清晨6點多，發現男嬰已經死亡。

郭女告知林男後，林男並未驚恐，反而先在男嬰肚子蓋上紅色符咒，接著由林女開車載著林男、郭女以及男童屍體，南下嘉義找林男的父母，打算處理掉屍體，但遭林男父母拒絕。一夥人又開車回到桃園，硬著頭皮將屍體送醫，醫院通報虐嬰，林男等人扯謊說母親幫男嬰洗澡時，不慎讓男嬰掉出澡盆外才摔傷。但郭女良心不安，一直到事發後5個月，才向檢警自白，檢方隨即聲押林男獲准，並於2019年底提起公訴。

一二審均認定林男犯「家暴傷害致死罪」，均判刑18年。案經撤銷發回後，高院更一審審理時，林男也不見悔意，僅當庭向法官說「不要判死刑，剩下的都沒關係。」他還轉頭對郭女嗆「給兒子和妳一個交代，有滿意嗎？」全案於15日宣判，高院改認定林男具有殺人故意，依照「成年人故意對兒童犯殺人罪」，加重改判19年。可上訴。

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