活化下崙海水供應系統　雲林縣府辦理下崙至青蚶養殖海水延管工程

▲雲林縣長張麗善16日上午率縣府水利處長許宏博前往口湖鄉與雲林縣養殖漁業發展協會理事長詹鴻胤、青蚶養殖區主委吳明聲，就下崙至青蚶養殖海水延管工程發包前，聽取地方意見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

口湖鄉是雲林縣重要養殖漁業生產區，目前青蚶養殖漁民利用排水溝渠架設引水管線抽取海水，但溝渠海水水質不穩定。縣府現研議規劃興設養殖專用海水引水設施，辦理下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程，改善魚塭區排水效能，降低養殖區淹水機率及改善養殖管線跨堤取水情形。

青蚶養殖漁民用排水溝渠引取海水，溝渠海水水質不穩定，造成文蛤育成率降低且引水管線沿排水路佈設，降低排水渠道排水能力，容易妨礙排水閘門操作，造成養殖引水需求與防洪排水之間衝突。縣府研議規劃興設養殖專用海水引水設施，藉此使進排水分離，改善魚塭區排水效能，降低養殖區淹水機率及改善養殖管線跨堤取水情形。

▲「下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程」，分兩期辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善16日上午率縣府水利處長許宏博前往口湖鄉與雲林縣養殖漁業發展協會理事長詹鴻胤、青蚶養殖區主委吳明聲、口湖公所機要秘書蔡春常等人，就下崙至青蚶養殖海水延管工程發包前，聽取地方意見。並宣布目前工程已完成規劃設計，預計下月進行發包作業。

雲林縣長張麗善指出，原下崙海水統籌供應系統設計取水量15.6萬CMD，水質良好，但成立至今，無法有效發揮功能。此次工程擬將下崙海水供應系統多餘海水量引至青蚶養殖區利用，預估完工且營運後，用水量可達4萬CMD，除可活化下崙海水供應系統之利用率、提高魚貨育成率，亦可增加青蚶約100公頃海水供應面積，增加經濟產值。



「下崙海水統籌供應系統以延管方式供給青蚶養殖區海水用水工程」，年初獲漁業署「養殖漁業振興計畫」核定經費2.964億元，另自籌3千多萬，分兩期辦理。「第一期工程」為幹管延管及2座水管橋工程，經費2.161億元，工期為480日曆天；「第二期工程」為支管延管工程，經費8,060萬元，工期為240日曆天。

▲預估完工且營運後，用水量可達4萬CMD，除可活化下崙海水供應系統之利用率、提高魚貨育成率，亦可增加青蚶約100公頃海水供應面積，增加經濟產值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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