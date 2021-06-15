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雲林20鄉鎮一早同步開打疫苗　鄉親讚：過程順暢速度快

▲雲林縣政府於20鄉鎮市佈設快打站，今(15)日一早9點同步接種開打，或通知的民眾分流到現場等候，各站接種情況順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林施打方式，長輩不需移動，由醫師移動幫長輩施打疫苗，過程相當順暢，施打速度也非常快，獲民眾稱讚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑，雲林縣政府於20鄉鎮市佈設快打站，今(15)日一早9點同步接種開打，或通知的民眾分流到現場等候，各站接種情況順暢。長者打完疫苗後，在現場休息至少15分鐘，沒有不舒服，才離開。

雲林縣衛生局統計，雲林縣的2萬4000劑疫苗，扣除第一至三類未接種人員、長照機構工作人員及住民、洗腎患者所需疫苗，約剩下1萬3000劑，以85歲以上長輩優先施打，約有1萬7500人。在20鄉鎮市選擇空曠學校或宮廟設置快打站。

▲雲林縣政府於20鄉鎮市佈設快打站，今(15)日一早9點同步接種開打，或通知的民眾分流到現場等候，各站接種情況順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府於20鄉鎮市佈設快打站，今日一早9點同步接種開打，或通知的民眾分流到現場等候，各站接種情況順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局依各鄉鎮村里、時段、施打地點進行分流規劃「萬人施打疫苗」計畫，今天20鄉鎮早上9點同步施打。雲林施打方式與高雄相同，長輩不需移動，由醫師移動幫長輩施打疫苗，由於事先已作操練，所以過程相當順暢，施打速度也非常快。

到場民眾先填寫資料、量體溫、手部消毒，再一一核對資料後，進入室內由醫師診察評估身體狀況，確定可施打者被安排坐在注射區等候，坐滿11人後由護理師開始注射，注射後直接坐在原地觀察30分，減少長輩移動，觀察後無不適者才離開返家。

▲雲林縣政府於20鄉鎮市佈設快打站，今(15)日一早9點同步接種開打，或通知的民眾分流到現場等候，各站接種情況順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府於20鄉鎮市佈設快打站，各站接種情況順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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