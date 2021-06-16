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命懸一線！重症女致電老公...轉身向醫鞠躬　6天後拔管夫妻同出院

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情嚴峻，臺大雲林分院成功治癒重症新冠肺炎患者消息令人振奮。雲林縣一對到北漂夫妻，感染新冠肺炎，先生為無症狀，但妻子重症，經插管加護病房治療，經院內跨團隊一系列療程之下，妻子於6月2日順利拔管，隨後透過視訊接受呼吸復健治療，逐漸恢復肺功能，夫婦倆雙雙恢復陸續出院。

▲今日冠狀病毒確診重症案4593出院，親手寫下感謝卡，透過視訊再度鞠躬感謝醫療團隊的救命之恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大雲林分院成功治癒重症新冠肺炎患者消息令人振奮，院方召開線上記者會說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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臺大雲林分院5月23日收治一對從萬華回雲林的確診夫妻，夫案4591為62歲的無症狀患者，而妻案4592為59歲的重症患者，5月25日發現太太血氧逐漸下降，再三討論及先生與醫療團隊勸說下，5月27日答應接受插管治療，治療數日後恢復良好，於第七天6月2日拔管，緊接著以視訊進行呼吸復健，經24天療程，今日案妻4592出院，親手寫下感謝卡，透過視訊再度鞠躬感謝醫療團隊的救命之恩。

醫療團隊總召集人陳崇裕醫務特別助理說明，重症插管的妻子，5月25日由於血氧下降至92%，胸部X光也開始出現雙側浸潤，院方立即向疾管署申請瑞德西韋(Remdesivir)使用，但氧氣需求日益增加。5月27日在解釋病情後，妻子與無症狀的丈夫通完電話後，向主治醫師張祐綸深深一鞠躬並語重心長地說「就通通交給臺大醫院了」。

▲今日冠狀病毒確診重症案4593出院，親手寫下感謝卡，透過視訊再度鞠躬感謝醫療團隊的救命之恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日冠狀病毒確診重症案4593出院，親手寫下感謝卡，透過視訊再度鞠躬感謝醫療團隊的救命之恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳崇裕指出，插管當下病人並無任何氣喘，卻顯示著75%的血氧飽和度，親眼見識到「沈默的缺氧」，也因能即早插管，減少緊急插管造成因飛沫噴濺的感染。在醫護細心照料及每日兩次的醫療對策會議之下，病情逐日好轉於6月2日拔管，卻一度危急，醫療團隊使用「清醒伏臥法」搶救，由復健部林卓逸醫師利用視訊進行呼吸復健，讓下降的血氧可以回復到健康水凖。

陳崇裕表示，6月7日因病情穏定轉出加護病房，再度與無症狀的丈夫重聚，病房中由護理長廖穗伶帶領團隊，利用健康包醫療資訊設備，透過QOCA遠距醫療雲端智慧平台，精準掌握病人的生理、心理之狀況。藉由心情溫度計的病患心理評量，每日評估以掌握病患的心理變化，並做必要的護理措施及設法提供需求滿足，兩人恢復良好，核酸檢驗Ct值均已大於30，預計今天（16日）下午出院。

臺大醫院雲林分院副院長馬惠明表示，出院之後，醫療團隊將透過與廣達電腦共同開發的「遠距智慧出院管理照護系統」，持續提供相關的臨床監測，並透過視訊給予太太呼吸復健指導，確保他們能夠順遂地回到正常的生活。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁強調「勇氣不是天生的」，每一個照顧新冠肺炎(COVID-19)病人的同仁都會恐懼，唯有透過嚴密訓練、反覆的演練、嚴格監控，每個環節都不能出錯，才能確保團隊及病人的安全。這就是專業照護和團隊合作，相信同仁經過一次又一次的打仗，知道照著標準程序就能展現專業、勇氣，承擔這個任務很艱辛，看到病患恢復有種成就感與榮譽感，也感到自己的專業有價值。

▲今日冠狀病毒確診重症案4593出院，親手寫下感謝卡，透過視訊再度鞠躬感謝醫療團隊的救命之恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日冠狀病毒確診重症案4593出院，親手寫下感謝卡，透過視訊再度鞠躬感謝醫療團隊的救命之恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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