「傢俬」大曝光！雲林縱貫線教父上菜　冷凍儲存500人份高檔食材

▲72歲的「黑松」蔡永常喜愛美食更愛烹飪料理，最自豪的是廚藝，許多政商、江湖、藝界名人，品嚐後直誇食神級廚藝。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

「北港黑松」蔡永常在道上以海派、義氣盛名遠播，不論本省或外省逃亡的黑幫人物，演藝界高凌風、豬哥亮等，都曾經受到蔡的幫助庇護而擺平江湖紛爭及檢調追捕；現今蔡永常在故鄉雲林口湖老家，從事水產養殖、種植農作物，淡出江湖及政壇，訪客依舊絡繹不絕，「黑松」蔡永常親自下廚，廚房單煎炒鍋就有25個，鍋具器皿種類數量不輸飯店。

現年72歲的「黑松」蔡永常早年為叱吒台灣南北的老大「縱貫線教父」、「縱貫線大哥大」名號，現雖已在江湖上退隱，但在道上地位依舊備受尊崇，喜愛美食更愛烹飪料理的他，從巷弄路邊攤到六星飯店嚐遍各地風味佳餚的他，喜歡下廚研究美食，常煮私房菜分享親友，最自豪的是廚藝，許多政商、江湖、藝界名人，品嚐後直誇食神級廚藝。

▲大哥的廚房烹調「傢俬」一應俱全的炒鍋，著實吸引了記者目光，整齊擺放於籃子中的各式炒鍋、平底鍋達22個，讓人不禁驚呼，也太齊全。（圖／記者蔡佩旻攝）

退隱漁村的「北港黑松」蔡永常每日與魚蝦農作為伴，飼養龍膽石斑、虱目魚、白蝦、鰻魚等漁產，種植高麗菜等作物；蔡永常說，所養殖的漁產部分自己用來招待來訪親友，其他用來送禮，只送不賣。

《ETtoday新聞雲》來到雲林縣口湖鄉黑道大哥「黑松」蔡永常的養殖場，請黑道大哥上菜。蔡永常的廚房約10坪，與一般人家廚房沒兩樣，他準備為大家上的第一道年菜「油煎虱目魚」，在整齊擺放於籃子中的各式鐵鍋中，挑出一個油炸鍋熱鍋後，放入沙拉油加溫智滾燙，將虱目魚放入鍋中後，立即轉小溫火蓋上鍋蓋，悶煎半小時，起鍋後虱目魚跟下鍋前外觀鮮度外觀幾乎沒差異，吃起來口感肉質鮮嫩無魚腥味，此道菜為江湖人士口而相傳，五星級飯店都吃不到的美食。

▲蔡孟真說，老爸的廚房烹飪工具、餐具碗盤永遠都嫌少，因為一次煮的量都很多，所以才會都用超大的鍋具。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡永常說，一般虱目魚均與文蛤混合養殖，而這上菜的虱目魚為自己於專養池飼養五年的大魚，以麥片餵養，肉質鮮甜多汁，品嘗時肉質才不會過老，油煎過程要用溫火蓋鍋蓋，讓魚本身的肉汁悶出、悶熟，天天吃也不膩，這道菜就稱天天有魚。

大哥的廚房烹調「傢俬」一應俱全的炒鍋，著實吸引了記者目光，整齊擺放於籃子中的各式炒鍋、平底鍋達22個，讓人不禁驚呼，也太齊全，大哥忙下廚煮圍爐年菜，「黑松」的女兒雲林縣議員蔡孟真笑說，這不算什麼，倉庫還有呢！隨即將《ETtoday新聞雲》記者領進廚具倉庫，門一開，眼前工具與五星級飯店比較可不相上下，大大小小鍋具、鍋鏟到漏勺、蒸籠一應俱全。

▲雲林縣議員蔡孟真與父親蔡永常祝福全國鄉親新年快樂、牛年行大運、年年有餘，新年走春歡迎到雲林口湖走春，品嘗口湖漁鄉美味。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡孟真說，老爸的廚房烹飪工具、餐具碗盤永遠都嫌少，大鍋子用來煮虱目魚湯、煮黑木耳等等的。因為一次煮的量都很多，所以才會都用超大的鍋具，這煮完後的清洗才叫累人；不只料理鍋具碗盤齊全，冷凍庫儲存能夠供應500人、300多道高檔海鮮等各式食材。

▲現今蔡永常在故鄉雲林口湖老家，從事水產養殖、種植農作物，他說，口湖鄉鰻魚、虱目魚、文蛤、蝦、石斑、烏魚子等，是質佳的食材，值得推廣，用來招待來訪賓客絕不漏氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡永常笑說，有許多私房菜能教學給大家，從路邊攤吃到國際六星級飯店，有台灣古早味、日式、美式、中國各家料理，凡嘗過回家自己煮請鄉親好友吃，自豪會做的菜比大飯店主廚多，住家冷凍庫存食材都是雲林在地，且口湖鄉內養殖業面積廣，鰻魚、虱目魚、文蛤、蝦、石斑、烏魚子等，是質佳的食材，值得推廣，用來招待來訪賓客絕不漏氣。

▲一般虱目魚均與文蛤混合養殖，而這上菜的虱目魚為自己於專養池飼養五年的大魚，以麥片餵養。（圖／記者蔡佩旻攝）





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